Dưới 500 triệu đồng, đây là 3 mẫu ô tô điện phù hợp chạy phố

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và xu hướng giao thông xanh ngày càng rõ rệt, ô tô điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tại Việt Nam, dù thị trường xe điện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, một số mẫu xe giá dưới 500 triệu đồng đã xuất hiện, hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện gọn gàng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với môi trường đô thị.

VinFast VF 3 (302 triệu đồng)

Trong số các mẫu xe điện giá rẻ tại Việt Nam, VF 3 là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi được định vị là mẫu ô tô điện có giá dễ tiếp cận nhất của VinFast. Xe có thiết kế dạng mini SUV với kích thước nhỏ gọn, gầm cao, phù hợp di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn.

Mẫu xe này sử dụng động cơ điện công suất khoảng 43 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Theo công bố của hãng, VF 3 có phạm vi hoạt động khoảng 200 km sau mỗi lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của nhiều người dùng. Với mức giá khoảng hơn 300 triệu đồng, VF 3 được xem là lựa chọn khá hấp dẫn cho những khách hàng lần đầu tiếp cận ô tô điện.

Một lợi thế đáng chú ý của mẫu xe này là hệ sinh thái trạm sạc đang được VinFast mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Điều này phần nào giúp người dùng giảm bớt lo ngại về việc sạc pin – một trong những rào cản phổ biến khi chuyển sang sử dụng xe điện.

Wuling Hongguang Mini EV (197 - 231 triệu đồng)

Ở phân khúc giá thấp hơn, Wuling Hongguang Mini EV là mẫu xe điện cỡ siêu nhỏ từng gây chú ý khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe có thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi và kích thước rất gọn, hướng tới mục đích di chuyển quãng đường ngắn trong nội đô.

Mức giá niêm yết của mẫu xe này dao động từ khoảng 197 - 231 triệu đồng tùy phiên bản pin. Nhờ mức giá thấp, Hongguang Mini EV trở thành một trong những mẫu ô tô điện rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Xe có tầm hoạt động khoảng 120–170 km sau mỗi lần sạc. Dù không quá lớn nếu so với nhiều mẫu xe điện khác, phạm vi này vẫn đủ cho các nhu cầu di chuyển hằng ngày như đi làm, đi chợ hay đưa đón con cái. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp mẫu xe này dễ xoay trở trong các tuyến phố đông đúc hoặc những khu vực có không gian đỗ xe hạn chế.

Wuling Bingo (399 - 469 triệu đồng)

So với Hongguang Mini EV, Wuling Bingo được định vị ở phân khúc cao hơn với kích thước lớn hơn và thiết kế mềm mại hơn. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô điện đủ rộng rãi cho gia đình nhỏ nhưng vẫn giữ mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Wuling Bingo được cung cấp với nhiều tùy chọn pin khác nhau, cho phép phạm vi hoạt động từ hơn 200 km đến khoảng 330 km sau mỗi lần sạc. Con số này giúp xe linh hoạt hơn trong việc di chuyển, không chỉ trong nội đô mà còn có thể phục vụ những chuyến đi xa hơn.

Tại Việt Nam, giá niêm yết của Wuling Bingo dao động trong khoảng 399 - 469 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ kích thước và trang bị nhỉnh hơn so với các mẫu xe mini, Bingo được xem là lựa chọn trung gian giữa các mẫu xe điện siêu nhỏ và những mẫu xe điện cỡ lớn có giá trên 600 triệu đồng.

Sự xuất hiện của những mẫu xe điện giá rẻ như VF 3, Wuling Hongguang Mini EV hay Wuling Bingo cho thấy thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang từng bước mở rộng xuống các phân khúc phổ thông. Trước đây, xe điện thường gắn với mức giá cao, khiến nhiều người tiêu dùng khó tiếp cận. Tuy nhiên, khi giá bán bắt đầu tiệm cận với các mẫu xe xăng hạng A, việc sở hữu một chiếc ô tô điện trở nên thực tế hơn với nhiều gia đình.

Dù vậy, cần lưu ý rằng các mẫu xe điện dưới 500 triệu đồng chủ yếu được thiết kế cho môi trường đô thị, với kích thước nhỏ và phạm vi hoạt động vừa phải. Điều này khiến chúng phù hợp nhất với những người di chuyển quãng đường ngắn hằng ngày, thay vì sử dụng cho các chuyến đi đường dài thường xuyên.