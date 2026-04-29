Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ tậu thêm xe điện VinFast VF 9 thứ 2

Ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe khi bổ sung thêm một chiếc VinFast VF 9 vào bộ sưu tập cá nhân. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ sở hữu hai xe cùng mẫu, chỉ trong vòng khoảng hai năm kể từ khi mẫu SUV điện này xuất hiện trên thị trường.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong buổi lễ nhận xe VinFast VF 9. Ảnh: Đại lý

Vào đầu năm 2025, Tuấn Hưng từng nhận chiếc VF 9 đầu tiên màu đỏ như một món quà từ bà xã. Việc tiếp tục mua thêm một chiếc cùng dòng cho thấy sự gắn bó ngày càng rõ rệt của nam ca sĩ với các dòng xe điện, đặc biệt là sản phẩm của VinFast, thay vì chỉ dừng ở trải nghiệm đơn lẻ như trước đây.

Chiếc VinFast VF 9 đầu tiên của nam ca sĩ được vợ tặng có màu ngoại thất đỏ. Ảnh: FBNV

Chiếc VinFast VF 9 mới có ngoại thất màu xanh rêu, tạo sự đối lập với chiếc màu đỏ trước đó, trong khi khoang nội thất sử dụng tông đen mang phong cách tối giản và hiện đại. Sự khác biệt về màu sắc giữa hai xe khiến bộ sưu tập của anh trở nên đa dạng hơn, dù cùng một mẫu xe.

Tuấn Hưng vốn được biết đến là người đam mê xe hiệu suất cao. Ảnh: Sưu tầm

Trước khi chuyển hướng sang xe điện, Tuấn Hưng vốn được biết đến là người đam mê xe hiệu suất cao với garage từng có nhiều cái tên như Ferrari 488 GTB, Mercedes-AMG G 63, Porsche Panamera, BMW X6, Range Rover Evoque hay Toyota Alphard. Việc xuất hiện liên tiếp các mẫu xe điện trong thời gian gần đây cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn phương tiện của nam ca sĩ.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn thuộc phân khúc E, có kích thước dài hơn 5,1 m cùng trục cơ sở 3,15 m, mang lại không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Xe được trang bị động cơ điện công suất khoảng 402 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây, đồng thời đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như cửa hít và hệ thống đèn LED Matrix thích ứng.