Đây là 5 xe gầm thấp bán nhiều nhất tháng 2/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sức mua sau giai đoạn cao điểm trước Tết. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên đạt 19.278 xe, giảm tới 48% so với tháng 1/2026 (36.875 xe) và giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, VinFast công bố bán ra 9.903 xe trong tháng 2, giảm 38,7% so với tháng trước. Trong khi đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (TC Motor) ghi nhận lượng bàn giao 3.080 xe, giảm 47,5% theo tháng.

Trong bối cảnh chung đó, phân khúc xe gầm thấp vẫn duy trì sự cạnh tranh quen thuộc giữa các mẫu sedan phổ thông. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu doanh số tháng với khoảng cách khá rõ so với nhóm bám đuổi, theo sau là Honda City và Mazda2. Hai vị trí còn lại trong Top 5 thuộc về Hyundai Accent và Mazda3. Dù vẫn giữ được vị trí quan trọng trong cơ cấu tiêu thụ, doanh số của nhóm sedan cũng chịu ảnh hưởng chung từ xu hướng giảm sâu của toàn thị trường trong tháng sau Tết.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm thấp bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2026