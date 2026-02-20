Honda CR-V L AWD đối đầu Mitsubishi Outlander: Off-road gia đình ai mạnh hơn?

Phân khúc SUV hạng C 5+2 tại Việt Nam năm 2026 chứng kiến một thay đổi đáng chú ý: cả Honda CR-V và Mitsubishi Outlander đều có cấu hình dẫn động bốn bánh ở phiên bản cao. Điều này khiến cuộc tranh luận quen thuộc “xe nào đi địa hình tốt hơn” không còn dừng ở việc so FWD với AWD, mà chuyển sang so triết lý kỹ thuật giữa hai hệ thống: i-VTM4 của Honda và S-AWC của Mitsubishi.

Ở mức giá niêm yết, CR-V L AWD khoảng 1,159 tỷ đồng, trong khi Outlander 2.4 Premium AWD dao động 1,05-1,15 tỷ đồng tùy chính sách bán hàng. Khoảng cách không lớn. Sự khác biệt vì thế nằm ở cấu trúc vận hành.

i-VTM4: AWD cho sự ổn định và an toàn

CR-V L AWD sử dụng động cơ 1.5 turbo, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động i-VTM4.

i-VTM4 không phải hệ dẫn động khóa cứng kiểu bán tải. Đây là hệ AWD thông minh, phân bổ mô-men xoắn giữa hai cầu tùy theo độ bám. Trong điều kiện bình thường, xe thiên về cầu trước để tối ưu tiêu hao nhiên liệu. Khi phát hiện trượt bánh hoặc tải cao, hệ thống tự động truyền lực ra cầu sau.

Về bản chất, i-VTM4 được thiết kế để:

- Tăng độ ổn định khi vào cua

- Hạn chế thiếu lái

- Cải thiện độ bám khi mưa lớn hoặc đường trơn

Nó phù hợp với khái niệm “off-road gia đình” theo nghĩa phổ biến tại Việt Nam: đường quê sau mưa, dốc đèo trơn, bãi cỏ cắm trại.

Điểm mạnh của CR-V nằm ở động cơ tăng áp. Mô-men xoắn đạt sớm giúp xe linh hoạt khi leo dốc hoặc cần thoát khỏi đoạn bùn nhẹ. Trong điều kiện tải đủ 5-7 người, sức kéo này tạo lợi thế rõ rệt.

S-AWC: AWD thiên về kiểm soát động lực học

Outlander 2.4 Premium AWD sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 2.4L, công suất khoảng 167-170 mã lực, mô-men xoắn 210-220 Nm. Thông số thấp hơn CR-V, nhưng câu chuyện không dừng ở con số.

Hệ S-AWC (Super All Wheel Control) là điểm then chốt. Đây là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tích hợp kiểm soát mô-men xoắn chủ động và điều phối lực phanh từng bánh. Nó không chỉ truyền lực ra cầu sau khi trượt, mà còn can thiệp vào quỹ đạo xe để giảm văng thân (yaw control).

Trong thực tế vận hành:

- Khi một bánh mất độ bám, S-AWC điều chỉnh lực gần như tức thì.

- Khi xe vào cua trên nền trơn, hệ thống phân bổ lực giúp hạn chế trượt ngang.

Ở địa hình khó hơn, đường bùn sâu, đá dăm liên tục mất ma sát, S-AWC cho cảm giác kiểm soát chắc chắn hơn i-VTM4.

Nói cách khác, CR-V mạnh ở sức kéo; Outlander mạnh ở cách quản lý lực kéo.

Khung gầm và cảm giác lái

CR-V thế hệ mới tăng kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở, mang lại thân xe ổn định hơn khi chạy cao tốc và khi đổi hướng nhanh. Hệ treo thiên về cân bằng giữa êm ái và chắc chắn.

Outlander vẫn duy trì thiết lập treo mềm hơn, ưu tiên sự dễ chịu cho gia đình. Trên mặt đường xấu đô thị, Outlander hấp thụ dao động tốt. Khi kết hợp S-AWC, xe tạo cảm giác “dính đường” trong điều kiện trơn trượt.

Cả hai đều là crossover khung liền (unibody). Không mẫu nào được thiết kế cho off-road nặng kiểu leo đá, lội bùn sâu liên tục. Nếu mục tiêu là địa hình thực thụ, SUV khung rời như Pajero Sport hay bán tải mới là lựa chọn phù hợp.

Trang bị hỗ trợ lái: Cân bằng

CR-V L AWD và Outlander Premium AWD đều có:

- Camera 360 độ

- Gói hỗ trợ lái chủ động (phanh tự động, cảnh báo lệch làn, điểm mù…)

- Honda Sensing trên CR-V được đánh giá hoàn thiện cao, phản hồi mượt. Gói an toàn trên Outlander cũng đầy đủ, đặc biệt khi kết hợp với S-AWC tạo thành hệ sinh thái kiểm soát vận hành.

- Về công nghệ hỗ trợ, hai xe ở thế cân bằng.

Off-road gia đình: Cần phân biệt mức độ

Phần lớn người dùng Việt gọi “off-road” là:

- Đi đường làng sau mưa

- Leo đèo du lịch

- Cắm trại cuối tuần

Ở cấp độ này, CR-V L AWD đáp ứng tốt và mang lại sự êm ái, mạnh mẽ, phù hợp vai trò xe gia đình đô thị.

Nhưng nếu định nghĩa off-road cao hơn:

- Đường bùn sâu, nhiều rãnh

- Đường đất đá gồ ghề dài

- Điều kiện liên tục mất độ bám

Outlander Premium AWD với S-AWC kiểm soát tốt hơn về mặt kỹ thuật.

Kết luận

Cuộc so sánh giữa CR-V L AWD và Outlander Premium AWD không còn là câu chuyện “có AWD hay không”, mà là AWD phục vụ triết lý nào.

- CR-V L AWD: mạnh hơn về công suất, phản ứng ga và sự cân bằng tổng thể cho gia đình đô thị, du lịch nhẹ.

- Outlander Premium AWD (S-AWC): kiểm soát lực kéo tinh vi hơn, nhỉnh hơn khi địa hình trở nên khó và phức tạp.

Nếu xét riêng tiêu chí “off-road gia đình” theo nghĩa phổ thông, CR-V là lựa chọn đủ và toàn diện. Nếu mở rộng khái niệm sang những cung đường khó hơn mức thông thường, Outlander S-AWC có nền tảng kỹ thuật phù hợp hơn.

Sự khác biệt nằm ở cách mỗi hãng định nghĩa khả năng bám đường: Honda ưu tiên sự ổn định và thân thiện. Mitsubishi ưu tiên kiểm soát và độ chắc chắn trong điều kiện khắc nghiệt hơn.