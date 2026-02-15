10 mẫu ô tô ‘kén khách’ nhất tại Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam khép lại năm 2025 với hơn 604.000 xe bán ra trên toàn quốc, theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast. Riêng các thành viên VAMA ghi nhận khoảng 380.000 xe, trong khi TC Motor đạt hơn 53.000 xe.

Ở mảng xe điện, VinFast tiếp tục tạo dấu ấn mạnh khi bàn giao hơn 175.000 ô tô điện trong năm, qua đó trở thành thương hiệu có doanh số lớn nhất thị trường và đóng vai trò quan trọng trong việc kéo tổng dung lượng toàn ngành vượt mốc 600.000 xe.

Bên cạnh top 10 xe bán chạy nhất, nhóm xe bán chậm nhất năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Dẫn đầu danh sách là Honda Civic Type R với chỉ 2 xe bán ra trong cả năm, phản ánh đặc thù của một mẫu xe thể thao hiệu suất cao, giá bán lớn và kén khách. Xếp sau là Ford Mustang Mach-E (22 xe) và Honda Accord (42 xe), đều là những sản phẩm thuộc phân khúc hẹp hoặc chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ SUV và xe điện phổ thông.

Các vị trí tiếp theo gồm Mazda6 (56 xe) và Ford Explorer (133 xe), cho thấy nhóm sedan hạng D và SUV cỡ lớn động cơ đốt trong đang gặp nhiều thách thức về nhu cầu. Phần còn lại của bảng xếp hạng gồm Mitsubishi Pajero Sport (180 xe), Suzuki Fronx (231 xe), Toyota Innova (264 xe), KIA K5 (267 xe) và Suzuki Jimny (271 xe).

Dù không phải sản phẩm chủ lực về doanh số, nhiều mẫu trong số này vẫn có tệp khách hàng riêng, song bối cảnh thị trường 2025 cho thấy người tiêu dùng đang ưu tiên các dòng xe gầm cao phổ thông, MPV đa dụng và đặc biệt là xe điện – những phân khúc mang lại tính kinh tế và khả năng tiếp cận rộng hơn.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam năm 2025