Mồng 3 Tết, nhiều xe máy bị phạt nguội tại một nút giao tại Hà Nội
Hệ thống camera AI hoạt động xuyên Tết, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong những ngày đầu năm mới.
Chỉ trong 24 giờ, từ 12h00’ ngày 18/2/2026 đến 12h00’ ngày 19/2/2026, hệ thống Camera AI đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện nhiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông, cụ thể, dưới đây là danh sách chi tiết các vi phạm:
09 trường hợp không đội mũ bảo hiểm
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|18-02-2026 16:30:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D121171
|18-02-2026 15:33:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y139700
|18-02-2026 14:08:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E147022
|18-02-2026 12:13:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21K115319
|18-02-2026 11:31:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M93452
|18-02-2026 10:12:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B213524
|18-02-2026 10:05:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X545854
|18-02-2026 08:36:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V103086
|18-02-2026 08:08:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S616999
30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|19-02-2026 07:11:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29DC03019
|19-02-2026 07:06:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L28940
|19-02-2026 06:58:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L10114
|19-02-2026 06:47:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T142664
|19-02-2026 06:45:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V29850
|19-02-2026 06:43:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19K100629
|18-02-2026 17:43:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y562911
|18-02-2026 17:42:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V124193
|18-02-2026 17:15:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F94841
|18-02-2026 16:37:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y45173
|18-02-2026 16:26:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL06573
|18-02-2026 15:59:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35B151925
|18-02-2026 15:21:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P168546
|18-02-2026 14:38:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P120809
|18-02-2026 14:11:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L171787
|18-02-2026 13:46:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E273364
|18-02-2026 13:45:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD20028
|18-02-2026 13:27:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19K111418
|18-02-2026 13:03:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29215798
|18-02-2026 12:56:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K79651
|18-02-2026 12:55:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D143535
|18-02-2026 12:39:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P117591
|18-02-2026 12:39:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X709823
|18-02-2026 12:34:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD24129
|18-02-2026 11:15:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X34417
|18-02-2026 11:04:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X34417
|18-02-2026 10:52:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22B227576
|18-02-2026 10:31:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|911111
|18-02-2026 09:39:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L530117
|18-02-2026 08:37:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V103086
Một trường hợp người đi xe máy bị phạt nguội (Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông).
Người điều khiển xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng cho lỗi vượt đèn đỏ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đây là mức phạt không hề thấp, bởi mức phạt cao nhất với hành vi vượt đèn đỏ còn cao hơn cả mức lương tháng tối thiểu Vùng 1 TP Hà Nội từ 01/01/2026 (5.310.000 đồng).
Trong khi đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm khiến người điều khiển xe máy sẽ bị phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Với tâm lý chủ quan, nhiều lái xe cố tình vi phạm luật giao thông vì nghĩ rằng lực lượng chức năng không làm việc ngày Tết.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/02/2026 13:50 PM (GMT+7)