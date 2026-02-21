Mồng 3 Tết, nhiều xe máy bị phạt nguội tại một nút giao tại Hà Nội

Chỉ trong 24 giờ, từ 12h00’ ngày 18/2/2026 đến 12h00’ ngày 19/2/2026, hệ thống Camera AI đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện nhiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông, cụ thể, dưới đây là danh sách chi tiết các vi phạm:

09 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 18-02-2026 16:30:52 Không đội mũ Xe mô tô 29D121171 18-02-2026 15:33:49 Không đội mũ Xe mô tô 29Y139700 18-02-2026 14:08:59 Không đội mũ Xe mô tô 29E147022 18-02-2026 12:13:24 Không đội mũ Xe mô tô 21K115319 18-02-2026 11:31:58 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 18-02-2026 10:12:58 Không đội mũ Xe mô tô 29B213524 18-02-2026 10:05:26 Không đội mũ Xe mô tô 29X545854 18-02-2026 08:36:58 Không đội mũ Xe mô tô 29V103086 18-02-2026 08:08:16 Không đội mũ Xe mô tô 29S616999

30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 19-02-2026 07:11:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29DC03019 19-02-2026 07:06:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L28940 19-02-2026 06:58:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L10114 19-02-2026 06:47:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T142664 19-02-2026 06:45:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V29850 19-02-2026 06:43:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K100629 18-02-2026 17:43:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y562911 18-02-2026 17:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V124193 18-02-2026 17:15:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F94841 18-02-2026 16:37:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y45173 18-02-2026 16:26:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL06573 18-02-2026 15:59:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B151925 18-02-2026 15:21:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P168546 18-02-2026 14:38:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P120809 18-02-2026 14:11:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L171787 18-02-2026 13:46:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E273364 18-02-2026 13:45:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD20028 18-02-2026 13:27:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K111418 18-02-2026 13:03:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29215798 18-02-2026 12:56:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K79651 18-02-2026 12:55:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D143535 18-02-2026 12:39:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P117591 18-02-2026 12:39:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X709823 18-02-2026 12:34:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD24129 18-02-2026 11:15:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 18-02-2026 11:04:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 18-02-2026 10:52:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B227576 18-02-2026 10:31:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 911111 18-02-2026 09:39:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L530117 18-02-2026 08:37:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V103086

Một trường hợp người đi xe máy bị phạt nguội (Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông).

Người điều khiển xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng cho lỗi vượt đèn đỏ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đây là mức phạt không hề thấp, bởi mức phạt cao nhất với hành vi vượt đèn đỏ còn cao hơn cả mức lương tháng tối thiểu Vùng 1 TP Hà Nội từ 01/01/2026 (5.310.000 đồng).

Trong khi đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm khiến người điều khiển xe máy sẽ bị phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.