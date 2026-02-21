Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Mồng 3 Tết, nhiều xe máy bị phạt nguội tại một nút giao tại Hà Nội

Sự kiện: Kinh nghiệm lái xe máy

Hệ thống camera AI hoạt động xuyên Tết, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong những ngày đầu năm mới. 

Chỉ trong 24 giờ, từ 12h00’ ngày 18/2/2026 đến 12h00’ ngày 19/2/2026, hệ thống Camera AI đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện nhiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông, cụ thể, dưới đây là danh sách chi tiết các vi phạm:

09 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
18-02-2026 16:30:52 Không đội mũ Xe mô tô 29D121171
18-02-2026 15:33:49 Không đội mũ Xe mô tô 29Y139700
18-02-2026 14:08:59 Không đội mũ Xe mô tô 29E147022
18-02-2026 12:13:24 Không đội mũ Xe mô tô 21K115319
18-02-2026 11:31:58 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452
18-02-2026 10:12:58 Không đội mũ Xe mô tô 29B213524
18-02-2026 10:05:26 Không đội mũ Xe mô tô 29X545854
18-02-2026 08:36:58 Không đội mũ Xe mô tô 29V103086
18-02-2026 08:08:16 Không đội mũ Xe mô tô 29S616999

30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ 

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
19-02-2026 07:11:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29DC03019
19-02-2026 07:06:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L28940
19-02-2026 06:58:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L10114
19-02-2026 06:47:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T142664
19-02-2026 06:45:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V29850
19-02-2026 06:43:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K100629
18-02-2026 17:43:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y562911
18-02-2026 17:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V124193
18-02-2026 17:15:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F94841
18-02-2026 16:37:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y45173
18-02-2026 16:26:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL06573
18-02-2026 15:59:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B151925
18-02-2026 15:21:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P168546
18-02-2026 14:38:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P120809
18-02-2026 14:11:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L171787
18-02-2026 13:46:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E273364
18-02-2026 13:45:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD20028
18-02-2026 13:27:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K111418
18-02-2026 13:03:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29215798
18-02-2026 12:56:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K79651
18-02-2026 12:55:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D143535
18-02-2026 12:39:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P117591
18-02-2026 12:39:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X709823
18-02-2026 12:34:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD24129
18-02-2026 11:15:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417
18-02-2026 11:04:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417
18-02-2026 10:52:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B227576
18-02-2026 10:31:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 911111
18-02-2026 09:39:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L530117
18-02-2026 08:37:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V103086

Một trường hợp người đi xe máy bị phạt nguội (Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông).

Một trường hợp người đi xe máy bị phạt nguội (Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông).

Người điều khiển xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng cho lỗi vượt đèn đỏ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP,  đồng thời còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đây là mức phạt không hề thấp, bởi mức phạt cao nhất với hành vi vượt đèn đỏ còn cao hơn cả mức lương tháng tối thiểu Vùng 1 TP Hà Nội từ 01/01/2026 (5.310.000 đồng). 

Trong khi đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm khiến người điều khiển xe máy sẽ bị phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. 

Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết
Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Với tâm lý chủ quan, nhiều lái xe cố tình vi phạm luật giao thông vì nghĩ rằng lực lượng chức năng không làm việc ngày Tết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/02/2026 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN