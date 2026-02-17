Đây là 5 mẫu xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 1/2026

Sau nhịp tăng mạnh ở tháng cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 1/2026 khi sức mua chững lại do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên đạt 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 xe).

Trong bối cảnh tổng cầu toàn thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt, phân khúc hybrid với 792 xe bán ra từ 5 mẫu dẫn đầu vẫn còn chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với quy mô hàng chục nghìn xe mỗi tháng.

Cụ thể, Suzuki XL7 hybrid bất ngờ vượt lên với 427 xe, chiếm hơn một nửa tổng doanh số top 5. Xếp thứ hai là HR-V e:HEV của Honda với 180 xe. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Innova Cross HEV (81 xe) và Corolla Cross HEV (65 xe) của Toyota. Khép lại danh sách là Civic e:HEV với 39 xe, đại diện hiếm hoi của nhóm sedan trong bảng xếp hạng.

Có thể thấy, cấu trúc doanh số phân khúc hybrid tại Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào một vài mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận và cấu hình thực dụng. Tuy nhiên, sự góp mặt đồng thời của SUV đô thị, MPV gia đình lẫn sedan hạng C cũng phản ánh xu hướng đa dạng hóa sản phẩm. Nếu đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong các tháng tới, hybrid có thể trở thành một trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường hơn tại thị trường Việt Nam.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026