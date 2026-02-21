Ngắm môtô mới 2026 Triumph Scrambler 400 XC cuốn hút dân phượt

Sau khi ra mắt toàn cầu vào năm ngoái, Triumph Scrambler 400 XC phiên bản 2026 đã chốt lịch ra mắt chính thức tại Malaysia với giá 34.200 RM (khoảng 227,2 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Xe được phân phối với ba màu sắc: Vàng Racing, Xám Storm và Trắng Vanilla.

Tại Malaysia, Scrambler 400 XC gia nhập dải môtô phân khối 400 cc của Triumph, cùng với các ấn phẩm như Scrambler 400 X và Speed 400. Mẫu Scrambler 400 XC mang phong cách xe phượt hướng đến nhu cầu chạy đa địa hình (off-road) nhẹ, trang bị bánh nan hoa không săm 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, chắn bùn trước đặt cao cùng hành trình treo 150 mm cho cả hai bánh.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn DOHC, làm mát bằng chất lỏng, bốn van “TR” của Triumph, cho công suất 39,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 37,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số sáu cấp đi kèm ly hợp chống trượt và hỗ trợ, truyền động bằng xích.

Hệ thống treo gồm phuộc ngược 43 mm phía trước (không điều chỉnh) và giảm xóc đơn phía sau có thể chỉnh tải trọng, tích hợp bình dầu rời. Xe có chiều cao yên 835 mm, trọng lượng 186 kg (kèm bình xăng 13 lít). Hệ thống phanh gồm đĩa đơn trước 320 mm với kẹp phanh xuyên tâm bốn piston và đĩa sau 230 mm với kẹp phanh một piston, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Khoang lái kết hợp đồng hồ tốc độ analog cỡ lớn với màn hình LCD tích hợp, hiển thị vòng tua máy kỹ thuật số, quãng đường còn lại và cấp số. Các chức năng được điều khiển từ cụm nút bên trái tay lái, cùng cổng sạc USB-C tiện lợi cho thiết bị di động.