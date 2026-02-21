Honda NWF150 ra mắt - "vương hậu" mới trong làng xe ga

Xe ga NWF150 được phát triển thông qua liên doanh với đối tác bản địa Wuyang Honda. Mẫu xe hướng tới phân khúc cao cấp với những trang bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn hàng ngày trên đường phố.

Xe sở hữu phong cách retro cao cấp làm nền tảng định vị sản phẩm. Tổng thể được xây dựng từ những đường nét bo tròn mềm mại, nhấn mạnh sự thanh lịch và chiều sâu thẩm mỹ thay vì yếu tố hầm hố hay khí động học. Cụm đèn pha LED dạng tròn mang đậm hơi hướng cổ điển, kết hợp cùng các chi tiết mạ chrome tinh tế quanh thân xe, tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng.

Thiết kế yên xe lấy cảm hứng từ kiểu yên ngựa truyền thống góp phần hoàn thiện hình ảnh một mẫu scooter mang đậm tính thời trang. Đáng chú ý, chất lượng hoàn thiện tổng thể thể hiện mức độ chăm chút cao, vượt trên tiêu chuẩn thường thấy ở các mẫu scooter phổ thông thiên về công năng.

Về vận hành, NWF150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch. Cấu hình này cho thấy định hướng cân bằng giữa hiệu suất và độ bền trong môi trường đô thị đông đúc.

Thay vì theo đuổi thông số công suất tối đa ấn tượng, Honda nhiều khả năng ưu tiên đặc tính vận hành mượt mà, phản hồi tay ga tuyến tính và khả năng tăng tốc êm ái. Đây là triết lý phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe hàng ngày, đề cao sự ổn định, thoải mái và tính thực dụng hơn là cảm giác bứt tốc mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc, dù sở hữu ngoại hình đậm chất hoài cổ, Honda NWF150 vẫn được trang bị nền tảng công nghệ hiện đại. Xe sử dụng cụm đồng hồ hiển thị TFT kỹ thuật số, hệ thống khóa thông minh Smart Key, phanh ABS cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ. Ở các phiên bản cao cấp hơn , khả năng kết nối với điện thoại thông minh cũng được tích hợp, đáp ứng xu hướng số hóa trong trải nghiệm người dùng.