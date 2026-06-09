Kawasaki Z650S 2026 ra mắt: diện mạo mới và loạt trang bị khiến fan “wow”

Điểm nhấn lớn nhất trên Kawasaki Z650S 2026 nằm ở ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng của dòng Z. So với Z650 tiêu chuẩn, phiên bản mới sở hữu ngoại hình cơ bắp và bề thế hơn nhờ các mảng ốp thân xe được mở rộng, kết hợp những đường gân nổi sắc nét tạo cảm giác mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phần đầu xe được thiết kế thấp và hướng về phía trước, mang lại tư thế ngồi đặc trưng của dòng naked sport.

Xe sử dụng hệ thống đèn pha Triple LED với hai đèn chiếu gần đặt phía trên và một đèn chiếu xa bố trí phía dưới, tạo nên diện mạo hiện đại và khác biệt. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ những mẫu xe cao cấp hơn trong dòng Z, đồng thời góp phần tăng khả năng nhận diện của mẫu xe khi di chuyển trên đường. Phía sau, đèn hậu LED tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của Kawasaki với các đường nét sắc sảo và hiện đại.

Z650S 2026 sử dụng khối động cơ hai xi-lanh thẳng hàng DOHC, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 6.700 vòng/phút. Hệ truyền động đi kèm hộp số 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái đậm chất naked sport truyền thống.

Khung sườn Trellis bằng thép cường lực cao tiếp tục là nền tảng của Z650S 2026. Với trọng lượng chỉ khoảng 15 kg, bộ khung này góp phần quan trọng vào khả năng kiểm soát linh hoạt vốn là điểm mạnh của dòng Z650 trong nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa khung xe nhẹ, động cơ nhỏ gọn và trọng lượng tổng thể hợp lý giúp Z650S duy trì cảm giác lái dễ tiếp cận nhưng vẫn đủ thể thao để chinh phục những tay lái giàu kinh nghiệm.

Ở hệ thống phanh, Kawasaki đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý khi chuyển sang sử dụng cặp đĩa phanh trước dạng tròn đường kính 300 mm thay cho kiểu đĩa cánh hoa trước đây. Phía sau là đĩa đơn 220 mm, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Sự nâng cấp này không chỉ cải thiện khả năng kiểm soát tốc độ mà còn mang lại sự tự tin cao hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc vận hành ở tốc độ cao.

Z650S 2026 được trang bị bộ lốp Dunlop Sportmax Roadsport 2 với kích thước 120/70ZR17 ở phía trước và 160/60ZR17 ở phía sau. Đây là loại lốp hướng đến khả năng vận hành thể thao trên đường phố, giúp tăng độ ổn định khi vào cua, cải thiện phản hồi mặt đường và mang lại cảm giác lái chính xác hơn trong những pha chuyển hướng liên tục.

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên mẫu xe mới là cụm đồng hồTFT kích thước 4,3 inch, kèm tính năng kết nối smartphone thông minh. Mẫu naked sport này cũng được trang bị sẵn hệ thống ETC 2.0 nhằm hỗ trợ thanh toán tự động trên các tuyến đường cao tốc. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn lắp đặt thêm hệ thống Kawasaki Quick Shifter hỗ trợ sang số lên không cần bóp côn, giúp gia tăng cảm giác thể thao và tối ưu trải nghiệm vận hành.

Kawasaki Z650S 2026 có chiều dài tổng thể 2.055 mm, rộng 805 mm và cao 1.080 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.410 mm, khoảng sáng gầm 130 mm và chiều cao yên ở mức 805 mm. Trọng lượng xe được công bố là 190 kg, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 15 lít. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 23,6 km/lít, hứa hẹn khả năng di chuyển đường dài khá ấn tượng trong phân khúc.

Tại Nhật Bản, Kawasaki chỉ phân phối Z650S 2026 với một tùy chọn màu duy nhất là Metallic Matte Graphene Steel Gray kết hợp Metallic Flat Spark Black cùng giá bán 1.078.000 yên - khoảng 177 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.