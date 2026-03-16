5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 2/2026

Tháng 2/2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự suy giảm mạnh về sức mua do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, khiến hoạt động kinh doanh của các đại lý bị gián đoạn. Tổng doanh số toàn thị trường (gồm các thành viên VAMA, VinFast và TC Motor) đạt khoảng 32.261 xe, giảm tới gần một nửa so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA bán ra 19.278 xe, VinFast đạt 9.903 xe và TC Motor đạt khoảng 2.253 xe, cho thấy mức sụt giảm diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các nhóm thương hiệu.

Dù doanh số tháng 2 giảm sâu, bức tranh chung của thị trường trong hai tháng đầu năm vẫn tích cực. Lũy kế giai đoạn đầu năm 2026, tổng lượng xe tiêu thụ duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu sở hữu ô tô cá nhân và nhu cầu vận tải vẫn phục hồi tốt. Đáng chú ý, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với lượng bàn giao gần 10.000 xe chỉ trong tháng 2, cho thấy sức hút của các dòng xe điện trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét.

Ở phân khúc MPV, cuộc đua doanh số trong tháng 2/2026 chứng kiến sự áp đảo của các mẫu xe điện và xe đa dụng mới. Dẫn đầu là VinFast Limo Green với 1.808 xe, tiếp theo là VinFast VF MPV 7 đạt 1.165 xe. Mitsubishi Xpander xếp thứ ba với 530 xe, trong khi Toyota Veloz Cross và Toyota Innova Cross cùng đạt 397 xe. Nhóm xe MPV tiếp tục duy trì sức hút nhờ tính đa dụng và phù hợp với nhu cầu gia đình, dịch vụ vận tải trong bối cảnh thị trường chung suy giảm theo yếu tố mùa vụ.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2026