5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 4/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 ghi nhận nhịp chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó, với nhiều biến động rõ nét ở cả toàn thị trường lẫn từng phân khúc. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số toàn ngành đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng liền trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

VinFast tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường với 24.774 ô tô điện bàn giao trong tháng 4, dù giảm 10,2% so với tháng trước. Trong khi đó, TC Motor ghi nhận doanh số 3.904 xe Hyundai, giảm 14,1% so với tháng trước, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng rõ rệt trong nhóm thương hiệu phổ thông.

Trong bức tranh chung, phân khúc sedan gầm thấp vẫn duy trì được sức hút nhất định với nhóm khách hàng mua xe lần đầu, dù thị trường đang nghiêng dần về các dòng SUV và MPV. Đáng chú ý, tháng 4/2026 chứng kiến sự xáo trộn thứ hạng giữa nhiều mẫu xe Nhật và Hàn, phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng sát sao về giá bán và ưu đãi giữa các hãng.

Dẫn đầu nhóm sedan là Toyota Vios với 750 xe bàn giao trong tháng, tiếp tục củng cố vị thế quen thuộc ở phân khúc. Bất ngờ đáng chú ý thuộc về Mazda2 khi vươn lên vị trí thứ hai với 640 xe, tăng mạnh so với tháng trước. Theo sau là Honda City với 484 xe, trong khi Hyundai Accent ghi nhận 323 xe, có dấu hiệu chững lại so với đà tăng trước đó. Vị trí cuối cùng thuộc về Mazda3 với 229 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026: