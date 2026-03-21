Chợ mạng "rền" Mitsubishi Outlander cũ: Giá từ 430 triệu đồng

Mitsubishi Outlander đời 2016 - 2019 đang xuất hiện dày đặc trên các chợ xe online, với mức giá khởi điểm chỉ từ hơn 400 triệu đồng. So với giá xe mới từ khoảng 825 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn trước khi bị hãng "khai tử", mức chênh lệch này khiến nhiều người mua xe gia đình bắt đầu quan tâm trở lại mẫu SUV Nhật vốn nổi tiếng bền bỉ và thực dụng.

Loạt tin rao bán Mitsubishi Outlander trên chợ mạng.

Khảo sát từ một trang rao vặt lớn, ở đáy thị trường là một chiếc Outlander 2.0 CVT đời 2016, nhập khẩu, màu nâu, đã đi 80.000Km, được rao bán với giá 430 triệu đồng tại Hà Nội. Tin rao mô tả xe sử dụng hộp số tự động, được người bán mô tả “cam kết không đâm va, không ngập nước”, hỗ trợ sang tên và trả góp.

Nhích lên một chút là chiếc Outlander 2.0 CVT Premium đời 2018, giá 455 triệu đồng, cũng tại Hà Nội. Xe lắp ráp trong nước và đã đi khoảng 100.000Km. Theo người bán, xe thuộc diện cơ quan thanh lý, giữ gìn kỹ, thân vỏ còn đẹp, keo chỉ nguyên bản. Với mức chênh chỉ hơn 20 triệu đồng so với bản 2016, phiên bản Premium 2018 mang lại lợi thế về số chỗ và trang bị, nên thường được người mua cân nhắc nhiều hơn.

Ở nhóm giá tiệm cận 500 triệu đồng, một chiếc Outlander 2.0 CVT 2019 màu đỏ, xe lắp ráp, được rao bán với giá 485 triệu đồng tại Hà Tĩnh. Người bán cho biết xe “chủ mua mới, bao lỗi”, tức cam kết về chất lượng vận hành. Đây là đời xe cao hơn, nên mức giá nhỉnh hơn cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi Outlander 2019 vẫn giữ thiết kế tương đối hiện đại.

Ảnh thực tế chiếc Mitsubishi Outlander rẻ nhất được rao trên một trang rao vặt.

Cũng trong tầm giá này, một chiếc Outlander 2.0 CVT 2016 nhập khẩu màu đỏ được rao 489 triệu đồng tại Hải Phòng. Dù cùng đời 2016, mức giá lại cao hơn đáng kể so với chiếc 430 triệu đồng kể trên. Lý do thường đến từ tình trạng xe, lịch sử sử dụng, số Km thực tế hoặc các yếu tố “mềm” như biển số, khu vực bán.

Ở mức cao hơn nữa, một chiếc Outlander 2.0 CVT 2019 màu xám, đã đi 68.000Km, được chào bán với giá 495 triệu đồng tại Thái Nguyên. Xe được quảng cáo là “thực dụng, lành, tiết kiệm nhiên liệu”, đi kèm các trang bị như chìa khóa thông minh, điều hòa tự động hai vùng. Đây là mức giá tiệm cận ngưỡng 500 triệu vốn dành cho xe đời cao, Odo thấp hơn mặt bằng chung.

Cuối cùng trong nhóm khảo sát là một chiếc Outlander 2.0 CVT 2016 màu trắng, nhập Nhật, giá 498 triệu đồng tại Hải Dương. Xe được mô tả có thêm nhiều trang bị như ghế điện, cốp điện, màn hình Android, camera 360 độ, dàn âm thanh nâng cấp. Đáng chú ý, dù đời xe cũ hơn, nhưng nhờ “đồ chơi” nhiều và tình trạng tốt, giá vẫn ngang ngửa xe đời 2019 bản tiêu chuẩn.

Nhìn tổng thể, mức giá Outlander cũ hiện dao động từ khoảng 430 - 500 triệu đồng cho các đời 2016 - 2019. Biên độ chênh lệch không quá lớn, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn gốc nhập khẩu hay lắp ráp, số Km đã đi và tình trạng thực tế của xe.