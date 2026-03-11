Santa Fe, CX-8 và Outlander: 7 chỗ nào thật sự dùng được?

Trong vài năm gần đây, thị trường SUV 7 chỗ tại Việt Nam chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Người mua xe không còn chỉ quan tâm đến kích thước lớn hay số lượng ghế, mà bắt đầu đặt câu hỏi thực tế hơn: “7 chỗ đó có dùng được hay chỉ để cho có?”

Ba mẫu xe đang đại diện cho ba cách tiếp cận khác nhau trong phân khúc gồm Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Mitsubishi Outlander. Một mẫu xe thiên về công nghệ và thiết kế mới, một mẫu xe theo triết lý sang trọng thực dụng kiểu Nhật, và một lựa chọn giá dễ tiếp cận hơn. Nhưng nếu xét đúng nghĩa “7 chỗ sử dụng thật”, đâu mới là chiếc xe phù hợp nhất với gia đình Việt?

Khi “7 chỗ” trở thành tiêu chuẩn mới

Thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi rõ rệt. Nếu khoảng 5-7 năm trước, SUV 5 chỗ như CR-V, CX-5 hay Tucson chiếm ưu thế, thì hiện nay SUV 7 chỗ lại trở thành lựa chọn phổ biến.

Lý do khá rõ ràng. Gia đình Việt Nam thường có 4-6 thành viên, cộng thêm nhu cầu đi du lịch dài ngày, chở người thân hoặc bạn bè. Một chiếc xe có 3 hàng ghế linh hoạt trở thành lợi thế lớn.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy nhiều mẫu xe chỉ “có 7 chỗ trên giấy”. Hàng ghế thứ ba thường chật, khó ra vào và chỉ phù hợp trẻ em. Chính vì vậy, người mua xe bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chiều dài cơ sở, thiết kế nội thất và cách bố trí ghế, những yếu tố quyết định việc hàng ghế cuối có sử dụng được hay không.

Hyundai Santa Fe: 7 chỗ kiểu “công nghệ và trải nghiệm”

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe ra mắt tại Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mẫu SUV Hàn Quốc. Xe có kích thước 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, trục cơ sở 2.815 mm, tăng đáng kể so với đời trước.

Thiết kế ngoại thất dạng boxy vuông vức là điểm gây tranh luận lớn trên mạng xã hội. Một số người cho rằng phần đuôi xe giống các dòng SUV hạng sang như Defender, trong khi số khác nhận xét thiết kế này “lạ mắt nhưng chưa chắc đẹp”. Bù lại, Santa Fe mới lại ghi điểm mạnh ở không gian nội thất và công nghệ.

Khoang cabin sử dụng hai màn hình 12,3 inch nối liền, ghế da Nappa trên bản cao cấp, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và nhiều tính năng hiện đại như sưởi, làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, gói an toàn SmartSense.

Đặc biệt, Santa Fe là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có tùy chọn 6 chỗ với ghế thương gia ở hàng thứ hai. Điều này phản ánh xu hướng mới của người mua xe Việt: thay vì cố nhồi nhét 7 người, họ sẵn sàng chọn cấu hình 6 chỗ để tăng sự thoải mái.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng 2.5L 194 mã lực hoặc bản turbo 281 mã lực, mạnh nhất phân khúc. Tuy nhiên, việc loại bỏ động cơ diesel khiến nhiều người dùng lâu năm tiếc nuối vì mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn.

Theo nhiều đánh giá trên các diễn đàn ô tô, Santa Fe phù hợp với gia đình trẻ, thích công nghệ, thiết kế mới và không quá đặt nặng việc thường xuyên chở đủ 7 người.

Mazda CX-8: 7 chỗ “đúng nghĩa” cho gia đình

Nếu Santa Fe hướng đến trải nghiệm công nghệ, thì Mazda CX-8 lại theo triết lý rất Nhật Bản, tối giản nhưng thực dụng.

Với chiều dài 4.900 mm và trục cơ sở 2.930 mm, lớn nhất trong ba mẫu xe, CX-8 có lợi thế rõ rệt về không gian.

Hàng ghế thứ ba của CX-8 được nhiều chuyên gia đánh giá rộng rãi nhất trong nhóm SUV crossover 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam. Khoảng để chân và chiều cao đệm ghế đủ để người lớn ngồi trong những chuyến đi dài.

Khoang hành lý cũng khá linh hoạt. Khi gập hàng ghế cuối, dung tích có thể mở rộng từ 209L lên tới 742L, đủ cho nhu cầu du lịch gia đình.

Triết lý thiết kế “Less is more” của Mazda thể hiện rõ trong nội thất. Không có màn hình lớn hay nhiều hiệu ứng ánh sáng như xe Hàn, nhưng chất liệu da Nappa, ốp gỗ thật và cách bố trí gọn gàng mang lại cảm giác cao cấp.

Động cơ SkyActiv-G 2.5L công suất 188 mã lực không quá mạnh nhưng nổi tiếng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Trên các hội nhóm người dùng, CX-8 thường được đánh giá là chiếc xe “điềm tĩnh và đáng tin”, phù hợp với gia đình cần không gian rộng và trải nghiệm lái ổn định hơn là công nghệ hào nhoáng.

Mitsubishi Outlander: 7 chỗ giá mềm nhưng có giới hạn

Ở nhóm dễ tiếp cận hơn là Mitsubishi Outlander, mẫu crossover có giá từ khoảng 825 triệu đồng.

Về kích thước, Outlander dài 4.695 mm với trục cơ sở 2.670 mm, nhỏ hơn đáng kể so với hai đối thủ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới không gian hàng ghế thứ ba.

Trong thực tế sử dụng, ghế cuối của Outlander chủ yếu phù hợp cho trẻ em hoặc những chuyến đi ngắn. Tuy nhiên, hàng ghế thứ hai có thể trượt tới 24 cm giúp chia sẻ không gian linh hoạt.

Ưu điểm lớn của Outlander nằm ở giá bán và độ êm ái khi vận hành. Động cơ 2.0L MIVEC 145 mã lực kết hợp hộp số CVT mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm.

Nhiều người dùng cũng đánh giá cao khả năng cách âm và độ ổn định của khung gầm.

Tuy vậy, nội thất của Outlander bị nhận xét là khá cũ so với đối thủ, đặc biệt khi so với những mẫu xe Hàn Quốc ngày càng nhiều công nghệ.

Thị hiếu người Việt đang thay đổi

Qua ba mẫu xe này, có thể thấy rõ một xu hướng: khái niệm “7 chỗ” tại Việt Nam đang dần thay đổi. Trước đây, người mua chỉ cần xe có 7 ghế.

Nhưng hiện nay, họ bắt đầu quan tâm tới việc:

- Hàng ghế thứ ba có dùng được cho người lớn không

- Không gian hành lý khi đi đủ 7 người

- Khả năng gập ghế linh hoạt

Trên các diễn đàn ô tô, nhiều người dùng chia sẻ rằng họ chỉ sử dụng hàng ghế thứ ba khoảng 10-20% thời gian. Vì vậy, không gian và sự thoải mái của hai hàng ghế đầu vẫn quan trọng hơn.

Chính điều này khiến các nhà sản xuất bắt đầu đưa ra nhiều cấu hình khác nhau như 6 chỗ thương gia, ghế captain seat hoặc thiết kế ghế trượt linh hoạt.

Vậy chiếc SUV nào “7 chỗ thật sự”?

Nếu xét riêng khả năng chở đủ 7 người thoải mái, Mazda CX-8 là mẫu xe nổi bật nhất nhờ kích thước lớn và thiết kế nội thất hợp lý.

Santa Fe lại phù hợp với người dùng thích công nghệ, thiết kế mới và không gian linh hoạt, đặc biệt với tùy chọn 6 chỗ cao cấp.

Trong khi đó, Outlander vẫn là lựa chọn kinh tế, phù hợp gia đình nhỏ cần một chiếc SUV đa dụng với chi phí hợp lý.

Nói cách khác, không có chiếc xe nào hoàn hảo cho mọi nhu cầu. Điều quan trọng là người mua phải hiểu rõ cách mình sử dụng xe, thường xuyên chở đủ 7 người, hay chỉ cần thêm hai ghế dự phòng cho những chuyến đi hiếm hoi.

Bởi trong thời đại SUV bùng nổ, câu hỏi không còn là “xe có 7 chỗ hay không”, mà là “7 chỗ đó có thật sự hữu dụng hay không”.