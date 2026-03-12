So kè bộ đôi SUV Hyundai Tucson và Mitsubishi Outlander

Cả Hyundai Tucson và Mitsubishi Outlander hiện nay đều là những dòng xe thể thao đa dụng (SUV) đáng lựa chọn. Mẫu xe Hyundai Tucson có 5 phiên bản lựa chọn, giá niêm yết dao động từ 769-989 triệu đồng. Dòng Outlander của Mitsubishi có 3 phiên bản lựa chọn, giá đề xuất cao hơn, dao động từ 825 triệu đồng-1,1 tỷ đồng. Hai mẫu SUV này có những ưu thế riêng khi “đặt lên bàn cân” so sánh với nhau.

Về ngoại thất

Hyundai Tucson sở hữu kích thước lớn hơn và trục cơ sở dài, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn so với Mitsubishi Outlander. Thiết kế của Tucson cũng hiện đại và phá cách hơn nhờ ngôn ngữ “Sensuous Sportiness” (Thể thao gợi cảm), tạo cảm giác trẻ trung và nổi bật. Cụm đèn LED ẩn trong lưới tản nhiệt cùng các đường dập nổi mạnh mẽ giúp mẫu xe Hàn Quốc có diện mạo rất khác biệt. Tuy nhiên, phong cách thiết kế táo bạo của Tucson có thể không phù hợp với người thích sự đơn giản và bền dáng.

Trong khi đó, Outlander mang phong cách Dynamic Shield quen thuộc, tạo cảm giác chắc chắn và thực dụng hơn. Lưới tản nhiệt chữ X kết hợp các chi tiết mạ crom giúp đầu xe trông mạnh mẽ nhưng vẫn dễ nhìn và ít gây tranh cãi. Outlander còn có lợi thế là cấu hình 7 chỗ, phù hợp với gia đình đông người. Tuy vậy, thiết kế tổng thể của Outlander được đánh giá là ít đột phá và vẫn giữ nhiều chi tiết từ thế hệ cũ.

Ở góc độ ngoại thất có thể thấy, Tucson thiên về sự hiện đại, thể thao và cá tính. Ngược lại, Outlander phù hợp với người cần sự thực dụng, không gian nhiều chỗ ngồi và phong cách thiết kế an toàn, bền dáng.

Về nội thất

Khoang nội thất của Hyundai Tucson mang phong cách hiện đại và đậm chất công nghệ với thiết kế hướng đến tương lai. Trong khi đó, Mitsubishi Outlander tập trung vào sự rộng rãi và tính thực dụng cho nhu cầu gia đình. Tucson nổi bật với bảng táp-lô tối giản, cửa gió điều hòa ẩn và màn hình trung tâm lớn 10.25 inch.

Ngược lại, Outlander sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch cùng bố cục nội thất quen thuộc, dễ sử dụng. Tucson có nhiều trang bị cao cấp như vô lăng sưởi, lẫy chuyển số, sạc không dây và cần số điện tử dạng nút bấm. Outlander tuy ít công nghệ hơn nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cơ bản như điều hòa 2 vùng độc lập và kết nối Android Auto, Apple CarPlay.

Về chất liệu ghế, cả hai đều sử dụng ghế da, tuy nhiên Tucson có thêm tính năng sưởi và làm mát cho hàng ghế trước. Outlander lại có ưu thế với cấu hình 7 chỗ, phù hợp cho gia đình đông người. Hàng ghế thứ hai của Tucson rộng rãi và có thể gập để mở rộng khoang hành lý lớn.

Ở góc độ nội thất có thể thấy, Tucson phù hợp với người thích công nghệ và thiết kế hiện đại, còn Outlander phù hợp với khách hàng cần không gian nhiều chỗ ngồi và tính thực dụng.

Về vận hành và an toàn

Hyundai Tucson có ưu thế khi cung cấp 3 tùy chọn động cơ, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu. Các tùy chọn này bao gồm động cơ xăng, dầu và turbo, mang lại dải công suất mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, phiên bản 1.6 T-GDI còn có hệ dẫn động 4 bánh HTRAC giúp tăng khả năng vận hành trên nhiều địa hình. Tucson cũng nổi bật với nhiều trang bị an toàn hiện đại như camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ. Tuy nhiên, việc có nhiều công nghệ và động cơ hơn có thể khiến chi phí bảo dưỡng cao hơn.

Trong khi đó, Mitsubishi Outlander 2025 sử dụng động cơ 2.0L duy nhất với công suất vừa phải, phù hợp cho nhu cầu di chuyển gia đình. Hộp số CVT INVECS II giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Outlander cũng được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản cùng một số công nghệ hỗ trợ lái trên bản Premium. Tuy nhiên, sức mạnh động cơ của Outlander thấp hơn so với Tucson nên khả năng tăng tốc không quá nổi bật.

Nhìn chung, Tucson phù hợp với người thích sức mạnh và công nghệ, còn Outlander phù hợp với người ưu tiên sự ổn định và tiết kiệm khi sử dụng lâu dài.