Chiếc Hyundai SantaFe Exclusive 2.5L 2025 cũ duy nhất trên một trang rao vặt

Một chiếc Hyundai SantaFe Exclusive 2.5L 2025 đang xuất hiện trên một trang rao vặt lớn với mức giá 950 triệu đồng. Đây được xem là tin rao hiếm hoi ở thời điểm hiện tại, bởi dòng xe này vừa ra mắt không lâu và thị trường xe đã qua sử dụng gần như chưa có nguồn hàng. Mẫu SUV 7 chỗ này được lắp ráp trong nước, thuộc thế hệ SantaFe mới với thiết kế vuông vức, phong cách mạnh mẽ và hướng đến nhóm khách tìm sự rộng rãi, an toàn và tiện nghi trong tầm giá 1 tỷ.

Tin rao bán xe đăng ngày 9/12. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tin rao, chiếc xe mới chạy 3.600Km, tình trạng gần như mới. Ngoại thất màu trắng, nội thất đen, cấu hình đúng chuẩn của bản Exclusive. Xe dùng động cơ xăng 2.5L kết hợp hộp số tự động, dẫn động cầu trước FWD, phù hợp nhu cầu đi phố lẫn đường dài. Với số Km thấp như vậy, đây gần như là xe vừa mới lăn bánh ít tuần, độ hao mòn thực tế ở mức rất thấp.

Điểm đáng chú ý là giá xe mới của Hyundai SantaFe Exclusive 2.5L 2025 tại đại lý thường ở mức trên 1 tỷ đồng trước khi lăn bánh. Tùy từng khu vực, giá lăn bánh dao động từ 1,15 đến 1,2 tỷ đồng. Ngay cả khi một số đại lý có chương trình ưu đãi, mức thấp nhất cũng hiếm khi xuống dưới ngưỡng 980 - 990 triệu cho xe mới. Vì vậy, chiếc SantaFe được rao với giá 950 triệu đồng tạo ra khoảng chênh lệch tương đối đáng kể, nhất là với những ai không quá đặt nặng việc phải sở hữu xe hoàn toàn mới từ showroom.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Ngoài phần kỹ thuật cơ bản, chủ tin rao cũng nhấn mạnh xe có gói an toàn Hyundai SmartSense, bao gồm cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và nhiều tính năng hỗ trợ lái khác. Đây là điểm khiến dòng SantaFe thế hệ mới chiếm ưu thế trong nhóm SUV 7 chỗ phổ thông, bởi trang bị an toàn vốn là yếu tố người dùng gia đình ưu tiên.

Với xe này, người mua sẽ không cần chờ xe, không mất phí phụ kiện kèm theo như một số đại lý yêu cầu, và có thể kiểm tra thực tế ngay. Tuy vậy, dù xe còn rất mới, người mua vẫn nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, độ nguyên bản của xe, chất lượng nội ngoại thất và kiểm tra tình trạng lốp, hệ thống khung gầm để chắc chắn xe không từng gặp sự cố.

Trong bối cảnh SantaFe 2025 mới ra mắt và nguồn hàng đã qua sử dụng gần như chưa xuất hiện, việc có duy nhất một chiếc được rao bán trên sàn lớn khiến tin rao trở thành lựa chọn đáng chú ý. Với mức giá thấp hơn đáng kể so với xe mới, lại sở hữu số Km rất đẹp, chiếc SantaFe Exclusive 2.5L 2025 này phù hợp cho người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn muốn trải nghiệm mẫu SUV 7 chỗ vừa ra mắt, hiện đại và giàu trang bị an toàn.