Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thủ nghiệm trên đường phố

Hyundai Santa Fe facelift 2027 lộ diện với thiết kế mềm mại hơn, áp dụng triết lý “Art of Steel” và thay hộp số DCT bằng hộp số tự động biến mô, hứa hẹn lấy lại sức hút khi ra mắt cuối 2026. Ở phiên bản Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 ra mắt năm 2023 từng tạo nhiều tranh cãi với kiểu dáng vuông vức và liên tục để Sorento, Carnival, Palisade vượt mặt về doanh số.

Tại Mỹ, mẫu SUV vẫn giữ doanh số ổn định nhưng bị phàn nàn nhiều về hộp số ly hợp kép (DCT) giật cục ở tốc độ thấp. Phiên bản facelift 2027 vừa lộ diện khi chạy thử tại Hàn Quốc cho thấy Hyundai đã lắng nghe người dùng.

Xe áp dụng triết lý thiết kế “Art of Steel” với diện mạo thanh thoát và cao cấp hơn: đèn pha mảnh kết hợp dải LED dọc, lưới tản nhiệt 4 thanh gọn gàng, hông xe tinh chỉnh tạo cảm giác rộng thay vì thô cứng, cụm đèn hậu dọc nối bằng LED ngang cùng cản sau kim loại mờ kết hợp ốp đen bóng.

Bên cạnh thay đổi thiết kế, Santa Fe 2027 còn loại bỏ hộp số DCT 8 cấp trên bản 2.5 Turbo, thay bằng hộp số tự động biến mô giúp vận hành mượt mà hơn. Cải tiến này cũng được áp dụng cho mẫu Santa Cruz. Trong khi đó, bản hybrid vẫn dùng động cơ 1.6 turbo kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối 2026 hoặc đầu 2027. Với thiết kế mềm mại, cao cấp hơn cùng hộp số cải tiến, mẫu SUV này hứa hẹn lấy lại phong độ và chinh phục khách hàng sau thời gian dài bị chê bai.