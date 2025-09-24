Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thủ nghiệm trên đường phố

Sự kiện: Hyundai Santa Fe Xe Hyundai
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phiên bản nâng cấp của dòng xe Hyundai SantaFe đang được chạy thử nghiệm thực tế.

Hyundai Santa Fe facelift 2027 lộ diện với thiết kế mềm mại hơn, áp dụng triết lý “Art of Steel” và thay hộp số DCT bằng hộp số tự động biến mô, hứa hẹn lấy lại sức hút khi ra mắt cuối 2026. Ở phiên bản Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 ra mắt năm 2023 từng tạo nhiều tranh cãi với kiểu dáng vuông vức và liên tục để Sorento, Carnival, Palisade vượt mặt về doanh số.

Tại Mỹ, mẫu SUV vẫn giữ doanh số ổn định nhưng bị phàn nàn nhiều về hộp số ly hợp kép (DCT) giật cục ở tốc độ thấp. Phiên bản facelift 2027 vừa lộ diện khi chạy thử tại Hàn Quốc cho thấy Hyundai đã lắng nghe người dùng.

Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thủ nghiệm trên đường phố - 1

Xe áp dụng triết lý thiết kế “Art of Steel” với diện mạo thanh thoát và cao cấp hơn: đèn pha mảnh kết hợp dải LED dọc, lưới tản nhiệt 4 thanh gọn gàng, hông xe tinh chỉnh tạo cảm giác rộng thay vì thô cứng, cụm đèn hậu dọc nối bằng LED ngang cùng cản sau kim loại mờ kết hợp ốp đen bóng.

Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thủ nghiệm trên đường phố - 2

Bên cạnh thay đổi thiết kế, Santa Fe 2027 còn loại bỏ hộp số DCT 8 cấp trên bản 2.5 Turbo, thay bằng hộp số tự động biến mô giúp vận hành mượt mà hơn. Cải tiến này cũng được áp dụng cho mẫu Santa Cruz. Trong khi đó, bản hybrid vẫn dùng động cơ 1.6 turbo kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp chạy thủ nghiệm trên đường phố - 3

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối 2026 hoặc đầu 2027. Với thiết kế mềm mại, cao cấp hơn cùng hộp số cải tiến, mẫu SUV này hứa hẹn lấy lại phong độ và chinh phục khách hàng sau thời gian dài bị chê bai.

Tăng trưởng ấn tượng, Hyundai Santa Fe vẫn “chiếu dưới” Toyota Fotuner
Tăng trưởng ấn tượng, Hyundai Santa Fe vẫn “chiếu dưới” Toyota Fotuner

Phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ về tổng doanh số trong tháng đầu tiên của quý 3/2025.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2025 13:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Hyundai Santa Fe Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN