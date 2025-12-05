Hyundai SantaFe Hybrid có thay đổi những gì?

Hyundai Thành Công vừa giới thiệu mẫu xe SantaFe Hybrid, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa của thương hiệu, mang đến một giải pháp di chuyển mạnh mẽ, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen sử dụng xe hàng ngày.

SantaFe Hybrid gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế "Boxy" đậm chất SUV cổ điển, thể hiện sự mạnh mẽ và sang trọng. Sử dụng khung gầm N-Platform hiện đại, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. La-zăng xe có kích thước 20-inch với bộ lốp có thông số 255/45R20.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thích ứng (HBA-LED) và dải đèn ban ngày tạo hình chữ H đặc trưng của Hyundai. Mặt ca-lăng được trang bị công nghệ AAF (Active Air Flap) đóng/mở tự động khe hút gió, giúp tối ưu hóa khí động học và giảm hệ số cản gió ấn tượng từ 0,33 Cd xuống chỉ còn 0,298 Cd, một bước tiến vượt trội về hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Khoang nội thất SantaFe Hybrid tuân theo nguyên lý HMI, lấy người dùng làm trung tâm. Tâm điểm của khoang lái là cụm màn hình cong Panorama bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng nối liền, cùng kích thước 12,3-inch. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple Carplay không dây, bản đồ dẫn đường vệ tinh độc quyền và Camera 360 SVM.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,94 lít/100km ở điều kiện ngoài đô thị và 6,37 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp.

Sự tiện nghi được nâng tầm với cần số điện tử dạng xoay tích hợp sau vô lăng, giúp giải phóng không gian yên ngựa. Hệ thống ghế ngồi chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp sấy và thông gió (hàng ghế trước) cùng sấy vô lăng đảm bảo sự thoải mái tối đa trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây đôi công suất 15W và cổng sạc USB-C 27W nhanh chóng.

SantaFe Hybrid tích hợp lẫy chuyển số sau vô lăng với tính năng kép, vừa giúp thay đổi khả năng gia tốc, vừa đóng vai trò là nút tùy chỉnh mức độ thu hồi động năng (Regenerative Braking). Ở chế độ Eco/Smart, người lái có thể chủ động điều chỉnh lực hãm để tối ưu hóa năng lượng sạc lại cho pin.

Hệ thống khung gầm N3 cải tiến với bộ giảm chấn biến thiên tần số (SDC3), ống lót thủy lực mới và kính cách âm 2 lớp giúp triệt tiêu triệt để các vấn đề về độ ồn - rung - xóc (NVH), mang lại không gian tĩnh lặng đẳng cấp.

Điểm nhấn kỹ thuật giúp SantaFe Hybrid tách biệt khỏi số đông chính là công nghệ TMED (Transmission Mounted Electric Device). Thay vì sử dụng hộp số vô cấp thường thấy trên các dòng xe hybrid, Hyundai trang bị cho mẫu xe này hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa riêng cho xe hybrid. Điểm khác biệt nằm ở việc Hyundai ứng dụng công nghệ Active Shift Control (ASC) độc quyền.

Thay vì sử dụng bộ biến mô truyền thống, hệ thống ASC cho phép môtơ điện kiểm soát việc chuyển số bằng cách giám sát tốc độ quay của bộ truyền động với tần suất 500 lần/giây. Nhờ đó, động cơ điện chủ động đồng bộ tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp thời gian chuyển số giảm 30% (từ 500ms xuống chỉ còn 350ms).

Sự kết hợp giữa hộp số có cấp và công nghệ ASC không chỉ mang lại cảm giác lái phấn khích, sang số mượt mà như xe hạng sang mà còn giúp tăng độ bền hộp số nhờ giảm thiểu ma sát trong quá trình vận hành. Giải pháp này, khi kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và cảm giác lái chân thật, phấn khích.

SantaFe Hybrid được trang bị khối động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Song hành cùng động cơ xăng là hệ thống môtơ điện sử dụng khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh (270V, 5.5Ah), cung cấp công suất 44,2 kW (tương đương gần 60 mã lực), bổ trợ trực tiếp sức mạnh cho động cơ xăng.

Sự kết hợp hoàn hảo này đưa tổng công suất của SantaFe Hybrid lên mức 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,94 lít/100km ở điều kiện ngoài đô thị và 6,37 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp - con ấn tượng đối với một chiếc SUV cỡ D bề thế.

SantaFe Hybrid tiếp tục khẳng định tiêu chuẩn an toàn vượt trội với đầy đủ các công nghệ an toàn tiêu chuẩn (ABS, EBD, BA, ESC, HAC, DBC, 6 túi khí...) và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense thế hệ 2 toàn diện.

Các tính năng Smart Sense nổi bật bao gồm: hỗ trợ phòng tránh va chạm trước thế hệ 2 (FCA-2), giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA), đèn tự động thông minh (AHB), điều khiển hành trình thích ứng (SCC) và cảnh báo mở cửa an toàn (SEW).

Hyundai SantaFe Hybrid được cung cấp với 7 lựa chọn màu sắc đa dạng cùng mức giá bán lẻ khuyến nghị 1,369 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).