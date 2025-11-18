Hyundai SantaFe bản nâng cấp có thay đổi nhiều không?

Hyundai đang chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp (facelift) của mẫu SUV chủ lực SantaFe, với mục tiêu làm mới hình ảnh và khơi dậy sự quan tâm từ khách hàng. Phiên bản 2027 không chỉ tập trung vào thay đổi thiết kế ngoại thất mà còn cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe tốt hơn và đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Hyundai SantaFe facelift 2027 là phần đầu xe được thiết kế lại toàn diện. Dù các mẫu thử nghiệm trên đường phố Hàn Quốc được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng những hình ảnh rò rỉ vẫn cho thấy cụm đèn pha được tinh chỉnh nhỏ gọn hơn, mang phong cách sắc nét và hiện đại.

Hyundai SantaFe bản nâng cấp ngụy trang và chạy thử trên đường phố Hàn Quốc.

Cùm đèn LED ban ngày (DRL) được bố trí ở vị trí mới, tạo nên vẻ ngoài độc đáo và khác biệt so với phiên bản hiện tại. Lưới tản nhiệt, một đặc trưng của Hyundai, dường như cũng được làm mới để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế “Sensuous Sportiness” của hãng.

Tuy nhiên, phần đuôi xe vẫn là một bí ẩn lớn. Các bức ảnh chụp mẫu thử nghiệm không tiết lộ chi tiết về khu vực này, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn tò mò. Phần đuôi của SantaFe hiện tại từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì thiết kế góc cạnh, vì vậy nhiều người kỳ vọng Hyundai sẽ mang đến sự thay đổi triệt để ở khu vực này để tạo nên tổng thể hài hòa và thu hút hơn.

Phần đuôi xe được tinh chỉnh để hài hòa hơn.

Bên trong khoang lái, Hyundai SantaFe facelift 2027 được dự đoán sẽ nhận được một số nâng cấp tinh tế nhưng đáng chú ý. Các hình ảnh nội thất bị che chắn kĩ, nhưng vẫn để lộ màn hình trung tâm kích thước lớn, thiết kế nổi (floating display) – một xu hướng phổ biến trong các mẫu xe hiện đại. Viền màn hình lớn hơn đáng kể so với phiên bản đang bán trên thị trường, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí và điều khiển trực quan hơn.

Ngoài ra, táp-lô dường như được tái thiết kế để tạo cảm giác sang trọng và hiện đại hơn, với các vật liệu cao cấp và bố cục tối ưu hóa không gian. Một số nguồn tin cho rằng Hyundai có thể tích hợp thêm các tính năng công nghệ tiên tiến, như hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS thế hệ mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số cải tiến và các tùy chọn kết nối thông minh hơn.

Nội thất trên mẫu xe Hyundai SantaFe nâng cấp được che chắn.

Về mặt kỹ thuật, Hyundai đã lắng nghe phản hồi từ khách hàng để mang đến những cải tiến đáng kể cho SantaFe facelift 2027. Tất cả các phiên bản sử dụng động cơ tăng áp 2.5L sẽ chuyển từ hộp số tự động ly hợp kép (DCT) sang hộp số tự động biến mô (torque-converter automatic).

Sự thay đổi này nhằm khắc phục các vấn đề về độ mượt mà khi vận hành ở tốc độ thấp, vốn là điểm yếu từng bị người dùng phàn nàn. Ngoài ra, hộp số mới cũng hứa hẹn cải thiện độ bền và giảm chi phí bảo trì, mang lại sự yên tâm hơn cho khách hàng.

Cải tiến này không chỉ áp dụng cho SantaFe mà còn được triển khai trên mẫu Hyundai Santa Cruz, một chiếc xe sử dụng chung hệ động lực. Bên cạnh đó, Hyundai có thể tiếp tục cung cấp các tùy chọn động cơ hybrid và plug-in hybrid, vốn đã được giới thiệu trong những năm gần đây để đáp ứng xu hướng xe xanh và tiết kiệm nhiên liệu.

Ảnh xe Hyundai SantaFe phác thảo.

Hyundai SantaFe từng là một trong những mẫu SUV chủ lực của hãng, nhưng doanh số đã sụt giảm đáng kể từ đầu năm 2025, ngay cả khi phiên bản hybrid được bổ sung. Với những thay đổi toàn diện trong phiên bản facelift, Hyundai đặt mục tiêu lấy lại vị thế trên thị trường SUV, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota RAV4, Honda CR-V và Mazda CX-5.

Theo kế hoạch, Hyundai SantaFe facelift 2027 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng, không chỉ đối với người hâm mộ thương hiệu Hyundai mà còn với toàn bộ thị trường SUV toàn cầu. Với thiết kế mới, công nghệ tiên tiến và hiệu suất cải thiện, SantaFe facelift hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ trung.

Hyundai SantaFe facelift 2027 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Hyundai trong việc đổi mới và duy trì sức hút trên thị trường ô tô toàn cầu. Người tiêu dùng và giới yêu xe đang háo hức chờ đợi những thông tin chính thức tiếp theo từ hãng xe Hàn Quốc.