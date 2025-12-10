Hàng trăm xe máy bị phạt nguội chỉ trong ngày 09/12 tại 1 nút giao ở Hà Nội

Từ 12h00’ ngày 8/12/2025 đến 12h00’ ngày 9/12/2025, camera AI đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện hàng trăm lượt xe máy vi phạm giao thông với hai lỗi chính là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, danh sách các xe máy vi phạm được liệt kê trong bảng dưới đây:

90 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm:

Thời gian phát hiện Loại phương tiện Biển số Mầu biển 8/12/2025 12:05 Xe mô tô 30Y54578 Trắng 8/12/2025 12:10 Xe mô tô 17B467731 Trắng 8/12/2025 12:26 Xe mô tô 88F107468 Trắng 8/12/2025 12:31 Xe mô tô 29L554583 Trắng 8/12/2025 12:33 Xe mô tô 29K115841 Trắng 8/12/2025 12:48 Xe mô tô 99AA02159 Trắng 8/12/2025 12:53 Xe mô tô 29E128867 Trắng 8/12/2025 12:53 Xe mô tô 29B212879 Trắng 8/12/2025 12:55 Xe mô tô 29MD220371 Trắng 8/12/2025 13:10 Xe mô tô 29N188156 Trắng 8/12/2025 13:10 Xe mô tô 29E222999 Trắng 8/12/2025 13:29 Xe mô tô 90B339123 Trắng 8/12/2025 13:49 Xe mô tô 74C118693 Trắng 8/12/2025 13:52 Xe mô tô 30H15415 Trắng 8/12/2025 13:57 Xe mô tô 35B234491 Trắng 8/12/2025 13:59 Xe mô tô 35N111953 Trắng 8/12/2025 14:03 Xe mô tô 29E298612 Trắng 8/12/2025 14:03 Xe mô tô 29K188061 Trắng 8/12/2025 14:13 Xe mô tô 88K129739 Trắng 8/12/2025 14:25 Xe mô tô 14AU09466 Trắng 8/12/2025 14:26 Xe mô tô 34B387761 Trắng 8/12/2025 14:30 Xe mô tô 29P203910 Trắng 8/12/2025 14:33 Xe mô tô 14U154437 Trắng 8/12/2025 14:34 Xe mô tô 17B10270 Xanh 8/12/2025 14:53 Xe mô tô 34B202305 Trắng 8/12/2025 15:03 Xe mô tô 29X307085 Trắng 8/12/2025 15:13 Xe mô tô 29S114823 Trắng 8/12/2025 15:17 Xe mô tô 29Z97253 Trắng 8/12/2025 15:37 Xe mô tô 29T12747 Trắng 8/12/2025 15:38 Xe mô tô 29U29833 Trắng 8/12/2025 15:43 Xe mô tô 29Z177313 Trắng 8/12/2025 15:44 Xe mô tô 18B195695 Trắng 8/12/2025 15:47 Xe mô tô 29AC94858 Trắng 8/12/2025 15:49 Xe mô tô 23L70762 Trắng 8/12/2025 15:59 Xe mô tô 88AH00720 Trắng 8/12/2025 16:03 Xe mô tô 29BC11989 Trắng 8/12/2025 16:04 Xe mô tô 29D259660 Trắng 8/12/2025 16:05 Xe mô tô 29G147952 Trắng 8/12/2025 16:14 Xe mô tô 29H106597 Trắng 8/12/2025 16:20 Xe mô tô 75AE04086 Trắng 8/12/2025 16:27 Xe mô tô 29X99941 Trắng 8/12/2025 16:28 Xe mô tô 29H0223727 Trắng 8/12/2025 16:29 Xe mô tô 29BM05219 Trắng 8/12/2025 16:30 Xe mô tô 35AA02940 Trắng 8/12/2025 16:34 Xe mô tô 34AB02086 Trắng 8/12/2025 16:39 Xe mô tô 29P111478 Trắng 8/12/2025 16:48 Xe mô tô 30Y86235 Trắng 8/12/2025 17:02 Xe mô tô 29A024775 Trắng 8/12/2025 17:02 Xe mô tô 29E252261 Trắng 8/12/2025 17:13 Xe mô tô 29C129848 Trắng 8/12/2025 17:13 Xe mô tô 30K11111 Trắng 8/12/2025 17:14 Xe mô tô 39K146024 Trắng 8/12/2025 18:12 Xe mô tô 29BC03061 Trắng 8/12/2025 18:37 Xe mô tô 29Y110752 Trắng 8/12/2025 19:19 Xe mô tô 19N101604 Trắng 8/12/2025 19:29 Xe mô tô 29AL00629 Trắng 8/12/2025 19:41 Xe mô tô 18B278589 Trắng 8/12/2025 20:02 Xe mô tô 291130555 Trắng 8/12/2025 20:42 Xe mô tô 15G196135 Trắng 8/12/2025 22:04 Xe mô tô 29Y147514 Trắng 9/12/2025 0:28 Xe mô tô 29A600145 Trắng 9/12/2025 0:54 Xe mô tô 29V724654 Trắng 9/12/2025 6:24 Xe mô tô 29X125199 Trắng 9/12/2025 6:38 Xe mô tô 29K149794 Trắng 9/12/2025 6:44 Xe mô tô 29AC95134 Trắng 9/12/2025 6:48 Xe mô tô 29G194514 Trắng 9/12/2025 7:06 Xe mô tô 29S116893 Trắng 9/12/2025 7:07 Xe mô tô 90D100884 Trắng 9/12/2025 7:09 Xe mô tô 29K175064 Trắng 9/12/2025 7:37 Xe mô tô 29G181233 Trắng 9/12/2025 7:49 Xe mô tô 29U131731 Trắng 9/12/2025 7:58 Xe mô tô 17B447744 Trắng 9/12/2025 8:04 Xe mô tô 19G151675 Trắng 9/12/2025 8:31 Xe mô tô 29E252261 Trắng 9/12/2025 8:37 Xe mô tô 29BC06532 Trắng 9/12/2025 8:40 Xe mô tô 29HD174435 Trắng 9/12/2025 9:03 Xe mô tô 29E252261 Trắng 9/12/2025 9:23 Xe mô tô 36B254707 Trắng 9/12/2025 9:53 Xe mô tô 29K145114 Trắng 9/12/2025 10:36 Xe mô tô 29P149314 Trắng 9/12/2025 10:52 Xe mô tô 29Y761660 Trắng 9/12/2025 11:00 Xe mô tô 29Y727651 Trắng 9/12/2025 11:18 Xe mô tô 29AE24244 Trắng 9/12/2025 11:24 Xe mô tô 29L199787 Trắng 9/12/2025 11:34 Xe mô tô 29D155056 Trắng 9/12/2025 11:38 Xe mô tô 29P111478 Trắng 9/12/2025 11:47 Xe mô tô 29E247142 Trắng 9/12/2025 11:49 Xe mô tô 29X138386 Trắng 9/12/2025 11:49 Xe mô tô 99B118149 Trắng 9/12/2025 11:52 Xe mô tô 36F509291 Trắng

86 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Loại phương tiện Biển số Mầu biển 8/12/2025 12:12 Xe mô tô 29D114791 Trắng 8/12/2025 12:18 Xe mô tô 29E195370 Trắng 8/12/2025 12:25 Xe mô tô 29H197377 Trắng 8/12/2025 12:25 Xe mô tô 90AD02215 Trắng 8/12/2025 12:57 Xe mô tô 99D159984 Trắng 8/12/2025 13:17 Xe mô tô 29L193352 Trắng 8/12/2025 13:29 Xe mô tô 88F165800 Trắng 8/12/2025 13:29 Xe mô tô 30F14401 Trắng 8/12/2025 13:29 Xe mô tô 29D245798 Trắng 8/12/2025 13:33 Xe mô tô 29L166254 Trắng 8/12/2025 13:35 Xe mô tô 89B218315 Trắng 8/12/2025 13:52 Xe mô tô 24Y125322 Trắng 8/12/2025 13:55 Xe mô tô 52U57344 Trắng 8/12/2025 14:16 Xe mô tô 18F120587 Trắng 8/12/2025 14:24 Xe mô tô 29G180122 Trắng 8/12/2025 14:27 Xe mô tô 29D144712 Trắng 8/12/2025 14:36 Xe mô tô 14S109196 Trắng 8/12/2025 14:40 Xe mô tô 15D126520 Trắng 8/12/2025 14:48 Xe mô tô 34D121216 Trắng 8/12/2025 14:48 Xe mô tô 29V763551 Trắng 8/12/2025 14:57 Xe mô tô 29V361497 Trắng 8/12/2025 17:13 Xe mô tô 29C129848 Trắng 8/12/2025 17:15 Xe mô tô 29G137629 Trắng 8/12/2025 17:23 Xe mô tô 29G115779 Trắng 8/12/2025 19:44 Xe mô tô 22F134817 Trắng 8/12/2025 19:47 Xe mô tô 35B147917 Trắng 8/12/2025 19:48 Xe mô tô 34E133596 Trắng 8/12/2025 19:51 Xe mô tô 34B153945 Trắng 8/12/2025 20:02 Xe mô tô 22S143296 Trắng 8/12/2025 20:08 Xe mô tô 29P130639 Trắng 8/12/2025 20:25 Xe mô tô 14U154809 Trắng 8/12/2025 20:37 Xe mô tô 22B210744 Trắng 8/12/2025 22:07 Xe mô tô 15AS01763 Trắng 8/12/2025 22:45 Xe mô tô 24B318801 Trắng 8/12/2025 22:58 Xe mô tô 29V129347 Trắng 9/12/2025 0:05 Xe mô tô 29G184589 Trắng 9/12/2025 0:28 Xe mô tô 29L164621 Trắng 9/12/2025 0:31 Xe mô tô 29V740518 Trắng 9/12/2025 0:31 Xe mô tô 35M14670 Trắng 9/12/2025 0:44 Xe mô tô 15E104034 Trắng 9/12/2025 0:48 Xe mô tô 29T201931 Trắng 9/12/2025 1:07 Xe mô tô 16L95691 Trắng 9/12/2025 1:20 Xe mô tô 14AA46820 Trắng 9/12/2025 1:58 Xe mô tô 29H253278 Trắng 9/12/2025 2:21 Xe mô tô 29C183575 Trắng 9/12/2025 2:35 Xe mô tô 29B172183 Trắng 9/12/2025 3:21 Xe mô tô 17B832642 Trắng 9/12/2025 4:55 Xe mô tô 89E160240 Trắng 9/12/2025 5:05 Xe mô tô 29X707908 Trắng 9/12/2025 6:08 Xe mô tô 36M125799 Trắng 9/12/2025 6:14 Xe mô tô 29BC03019 Trắng 9/12/2025 6:23 Xe mô tô 17B952459 Trắng 9/12/2025 6:27 Xe mô tô 29V3315302 Trắng 9/12/2025 6:33 Xe mô tô 29V334534 Trắng 9/12/2025 6:33 Xe mô tô 29PB9828 Trắng 9/12/2025 6:37 Xe mô tô 29P39740 Trắng 9/12/2025 6:37 Xe mô tô 29AA90434 Trắng 9/12/2025 6:38 Xe mô tô 29X508704 Trắng 9/12/2025 6:44 Xe mô tô 29AC95134 Trắng 9/12/2025 6:55 Xe mô tô 18E143040 Trắng 9/12/2025 6:55 Xe mô tô 29P191888 Trắng 9/12/2025 7:06 Xe mô tô 29S116893 Trắng 9/12/2025 7:11 Xe mô tô 29U149624 Trắng 9/12/2025 7:12 Xe mô tô 29BG00650 Trắng 9/12/2025 7:23 Xe mô tô 29BC07867 Trắng 9/12/2025 7:35 Xe mô tô 29B179062 Trắng 9/12/2025 7:39 Xe mô tô 29L195820 Trắng 9/12/2025 7:39 Xe mô tô 26M126707 Trắng 9/12/2025 7:42 Xe mô tô 29V110003 Trắng 9/12/2025 7:51 Xe mô tô 33R32884 Trắng 9/12/2025 7:53 Xe mô tô 36AC64920 Trắng 9/12/2025 7:59 Xe mô tô 16H77066 Trắng 9/12/2025 8:05 Xe mô tô 29E246897 Trắng 9/12/2025 8:10 Xe mô tô 17AA04987 Trắng 9/12/2025 8:15 Xe mô tô 29AD49210 Trắng 9/12/2025 8:15 Xe mô tô 29C115300 Trắng 9/12/2025 8:23 Xe mô tô 29H142872 Trắng 9/12/2025 8:32 Xe mô tô 29G140838 Trắng 9/12/2025 8:48 Xe mô tô 36H98981 Trắng 9/12/2025 8:49 Xe mô tô 29T194662 Trắng 9/12/2025 8:52 Xe mô tô 30M48394 Trắng 9/12/2025 8:52 Xe mô tô 19MD403564 Trắng 9/12/2025 8:52 Xe mô tô 30K49791 Trắng 9/12/2025 8:59 Xe mô tô 29Y766858 Trắng 9/12/2025 9:15 Xe mô tô 29H25396 Trắng 9/12/2025 11:59 Xe mô tô 16N51636 Trắng

Một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được phát hiện bởi camera AI ngày 09/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.