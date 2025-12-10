Hàng trăm xe máy bị phạt nguội chỉ trong ngày 09/12 tại 1 nút giao ở Hà Nội
Một camera AI phát hiện 176 xe máy vi phạm giao thông chỉ trong một ngày.
Từ 12h00’ ngày 8/12/2025 đến 12h00’ ngày 9/12/2025, camera AI đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã phát hiện hàng trăm lượt xe máy vi phạm giao thông với hai lỗi chính là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Cụ thể, danh sách các xe máy vi phạm được liệt kê trong bảng dưới đây:
90 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm:
|Thời gian phát hiện
|Loại phương tiện
|Biển số
|Mầu biển
|8/12/2025 12:05
|Xe mô tô
|30Y54578
|Trắng
|8/12/2025 12:10
|Xe mô tô
|17B467731
|Trắng
|8/12/2025 12:26
|Xe mô tô
|88F107468
|Trắng
|8/12/2025 12:31
|Xe mô tô
|29L554583
|Trắng
|8/12/2025 12:33
|Xe mô tô
|29K115841
|Trắng
|8/12/2025 12:48
|Xe mô tô
|99AA02159
|Trắng
|8/12/2025 12:53
|Xe mô tô
|29E128867
|Trắng
|8/12/2025 12:53
|Xe mô tô
|29B212879
|Trắng
|8/12/2025 12:55
|Xe mô tô
|29MD220371
|Trắng
|8/12/2025 13:10
|Xe mô tô
|29N188156
|Trắng
|8/12/2025 13:10
|Xe mô tô
|29E222999
|Trắng
|8/12/2025 13:29
|Xe mô tô
|90B339123
|Trắng
|8/12/2025 13:49
|Xe mô tô
|74C118693
|Trắng
|8/12/2025 13:52
|Xe mô tô
|30H15415
|Trắng
|8/12/2025 13:57
|Xe mô tô
|35B234491
|Trắng
|8/12/2025 13:59
|Xe mô tô
|35N111953
|Trắng
|8/12/2025 14:03
|Xe mô tô
|29E298612
|Trắng
|8/12/2025 14:03
|Xe mô tô
|29K188061
|Trắng
|8/12/2025 14:13
|Xe mô tô
|88K129739
|Trắng
|8/12/2025 14:25
|Xe mô tô
|14AU09466
|Trắng
|8/12/2025 14:26
|Xe mô tô
|34B387761
|Trắng
|8/12/2025 14:30
|Xe mô tô
|29P203910
|Trắng
|8/12/2025 14:33
|Xe mô tô
|14U154437
|Trắng
|8/12/2025 14:34
|Xe mô tô
|17B10270
|Xanh
|8/12/2025 14:53
|Xe mô tô
|34B202305
|Trắng
|8/12/2025 15:03
|Xe mô tô
|29X307085
|Trắng
|8/12/2025 15:13
|Xe mô tô
|29S114823
|Trắng
|8/12/2025 15:17
|Xe mô tô
|29Z97253
|Trắng
|8/12/2025 15:37
|Xe mô tô
|29T12747
|Trắng
|8/12/2025 15:38
|Xe mô tô
|29U29833
|Trắng
|8/12/2025 15:43
|Xe mô tô
|29Z177313
|Trắng
|8/12/2025 15:44
|Xe mô tô
|18B195695
|Trắng
|8/12/2025 15:47
|Xe mô tô
|29AC94858
|Trắng
|8/12/2025 15:49
|Xe mô tô
|23L70762
|Trắng
|8/12/2025 15:59
|Xe mô tô
|88AH00720
|Trắng
|8/12/2025 16:03
|Xe mô tô
|29BC11989
|Trắng
|8/12/2025 16:04
|Xe mô tô
|29D259660
|Trắng
|8/12/2025 16:05
|Xe mô tô
|29G147952
|Trắng
|8/12/2025 16:14
|Xe mô tô
|29H106597
|Trắng
|8/12/2025 16:20
|Xe mô tô
|75AE04086
|Trắng
|8/12/2025 16:27
|Xe mô tô
|29X99941
|Trắng
|8/12/2025 16:28
|Xe mô tô
|29H0223727
|Trắng
|8/12/2025 16:29
|Xe mô tô
|29BM05219
|Trắng
|8/12/2025 16:30
|Xe mô tô
|35AA02940
|Trắng
|8/12/2025 16:34
|Xe mô tô
|34AB02086
|Trắng
|8/12/2025 16:39
|Xe mô tô
|29P111478
|Trắng
|8/12/2025 16:48
|Xe mô tô
|30Y86235
|Trắng
|8/12/2025 17:02
|Xe mô tô
|29A024775
|Trắng
|8/12/2025 17:02
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|8/12/2025 17:13
|Xe mô tô
|29C129848
|Trắng
|8/12/2025 17:13
|Xe mô tô
|30K11111
|Trắng
|8/12/2025 17:14
|Xe mô tô
|39K146024
|Trắng
|8/12/2025 18:12
|Xe mô tô
|29BC03061
|Trắng
|8/12/2025 18:37
|Xe mô tô
|29Y110752
|Trắng
|8/12/2025 19:19
|Xe mô tô
|19N101604
|Trắng
|8/12/2025 19:29
|Xe mô tô
|29AL00629
|Trắng
|8/12/2025 19:41
|Xe mô tô
|18B278589
|Trắng
|8/12/2025 20:02
|Xe mô tô
|291130555
|Trắng
|8/12/2025 20:42
|Xe mô tô
|15G196135
|Trắng
|8/12/2025 22:04
|Xe mô tô
|29Y147514
|Trắng
|9/12/2025 0:28
|Xe mô tô
|29A600145
|Trắng
|9/12/2025 0:54
|Xe mô tô
|29V724654
|Trắng
|9/12/2025 6:24
|Xe mô tô
|29X125199
|Trắng
|9/12/2025 6:38
|Xe mô tô
|29K149794
|Trắng
|9/12/2025 6:44
|Xe mô tô
|29AC95134
|Trắng
|9/12/2025 6:48
|Xe mô tô
|29G194514
|Trắng
|9/12/2025 7:06
|Xe mô tô
|29S116893
|Trắng
|9/12/2025 7:07
|Xe mô tô
|90D100884
|Trắng
|9/12/2025 7:09
|Xe mô tô
|29K175064
|Trắng
|9/12/2025 7:37
|Xe mô tô
|29G181233
|Trắng
|9/12/2025 7:49
|Xe mô tô
|29U131731
|Trắng
|9/12/2025 7:58
|Xe mô tô
|17B447744
|Trắng
|9/12/2025 8:04
|Xe mô tô
|19G151675
|Trắng
|9/12/2025 8:31
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|9/12/2025 8:37
|Xe mô tô
|29BC06532
|Trắng
|9/12/2025 8:40
|Xe mô tô
|29HD174435
|Trắng
|9/12/2025 9:03
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|9/12/2025 9:23
|Xe mô tô
|36B254707
|Trắng
|9/12/2025 9:53
|Xe mô tô
|29K145114
|Trắng
|9/12/2025 10:36
|Xe mô tô
|29P149314
|Trắng
|9/12/2025 10:52
|Xe mô tô
|29Y761660
|Trắng
|9/12/2025 11:00
|Xe mô tô
|29Y727651
|Trắng
|9/12/2025 11:18
|Xe mô tô
|29AE24244
|Trắng
|9/12/2025 11:24
|Xe mô tô
|29L199787
|Trắng
|9/12/2025 11:34
|Xe mô tô
|29D155056
|Trắng
|9/12/2025 11:38
|Xe mô tô
|29P111478
|Trắng
|9/12/2025 11:47
|Xe mô tô
|29E247142
|Trắng
|9/12/2025 11:49
|Xe mô tô
|29X138386
|Trắng
|9/12/2025 11:49
|Xe mô tô
|99B118149
|Trắng
|9/12/2025 11:52
|Xe mô tô
|36F509291
|Trắng
86 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ
|Thời gian phát hiện
|Loại phương tiện
|Biển số
|Mầu biển
|8/12/2025 12:12
|Xe mô tô
|29D114791
|Trắng
|8/12/2025 12:18
|Xe mô tô
|29E195370
|Trắng
|8/12/2025 12:25
|Xe mô tô
|29H197377
|Trắng
|8/12/2025 12:25
|Xe mô tô
|90AD02215
|Trắng
|8/12/2025 12:57
|Xe mô tô
|99D159984
|Trắng
|8/12/2025 13:17
|Xe mô tô
|29L193352
|Trắng
|8/12/2025 13:29
|Xe mô tô
|88F165800
|Trắng
|8/12/2025 13:29
|Xe mô tô
|30F14401
|Trắng
|8/12/2025 13:29
|Xe mô tô
|29D245798
|Trắng
|8/12/2025 13:33
|Xe mô tô
|29L166254
|Trắng
|8/12/2025 13:35
|Xe mô tô
|89B218315
|Trắng
|8/12/2025 13:52
|Xe mô tô
|24Y125322
|Trắng
|8/12/2025 13:55
|Xe mô tô
|52U57344
|Trắng
|8/12/2025 14:16
|Xe mô tô
|18F120587
|Trắng
|8/12/2025 14:24
|Xe mô tô
|29G180122
|Trắng
|8/12/2025 14:27
|Xe mô tô
|29D144712
|Trắng
|8/12/2025 14:36
|Xe mô tô
|14S109196
|Trắng
|8/12/2025 14:40
|Xe mô tô
|15D126520
|Trắng
|8/12/2025 14:48
|Xe mô tô
|34D121216
|Trắng
|8/12/2025 14:48
|Xe mô tô
|29V763551
|Trắng
|8/12/2025 14:57
|Xe mô tô
|29V361497
|Trắng
|8/12/2025 17:13
|Xe mô tô
|29C129848
|Trắng
|8/12/2025 17:15
|Xe mô tô
|29G137629
|Trắng
|8/12/2025 17:23
|Xe mô tô
|29G115779
|Trắng
|8/12/2025 19:44
|Xe mô tô
|22F134817
|Trắng
|8/12/2025 19:47
|Xe mô tô
|35B147917
|Trắng
|8/12/2025 19:48
|Xe mô tô
|34E133596
|Trắng
|8/12/2025 19:51
|Xe mô tô
|34B153945
|Trắng
|8/12/2025 20:02
|Xe mô tô
|22S143296
|Trắng
|8/12/2025 20:08
|Xe mô tô
|29P130639
|Trắng
|8/12/2025 20:25
|Xe mô tô
|14U154809
|Trắng
|8/12/2025 20:37
|Xe mô tô
|22B210744
|Trắng
|8/12/2025 22:07
|Xe mô tô
|15AS01763
|Trắng
|8/12/2025 22:45
|Xe mô tô
|24B318801
|Trắng
|8/12/2025 22:58
|Xe mô tô
|29V129347
|Trắng
|9/12/2025 0:05
|Xe mô tô
|29G184589
|Trắng
|9/12/2025 0:28
|Xe mô tô
|29L164621
|Trắng
|9/12/2025 0:31
|Xe mô tô
|29V740518
|Trắng
|9/12/2025 0:31
|Xe mô tô
|35M14670
|Trắng
|9/12/2025 0:44
|Xe mô tô
|15E104034
|Trắng
|9/12/2025 0:48
|Xe mô tô
|29T201931
|Trắng
|9/12/2025 1:07
|Xe mô tô
|16L95691
|Trắng
|9/12/2025 1:20
|Xe mô tô
|14AA46820
|Trắng
|9/12/2025 1:58
|Xe mô tô
|29H253278
|Trắng
|9/12/2025 2:21
|Xe mô tô
|29C183575
|Trắng
|9/12/2025 2:35
|Xe mô tô
|29B172183
|Trắng
|9/12/2025 3:21
|Xe mô tô
|17B832642
|Trắng
|9/12/2025 4:55
|Xe mô tô
|89E160240
|Trắng
|9/12/2025 5:05
|Xe mô tô
|29X707908
|Trắng
|9/12/2025 6:08
|Xe mô tô
|36M125799
|Trắng
|9/12/2025 6:14
|Xe mô tô
|29BC03019
|Trắng
|9/12/2025 6:23
|Xe mô tô
|17B952459
|Trắng
|9/12/2025 6:27
|Xe mô tô
|29V3315302
|Trắng
|9/12/2025 6:33
|Xe mô tô
|29V334534
|Trắng
|9/12/2025 6:33
|Xe mô tô
|29PB9828
|Trắng
|9/12/2025 6:37
|Xe mô tô
|29P39740
|Trắng
|9/12/2025 6:37
|Xe mô tô
|29AA90434
|Trắng
|9/12/2025 6:38
|Xe mô tô
|29X508704
|Trắng
|9/12/2025 6:44
|Xe mô tô
|29AC95134
|Trắng
|9/12/2025 6:55
|Xe mô tô
|18E143040
|Trắng
|9/12/2025 6:55
|Xe mô tô
|29P191888
|Trắng
|9/12/2025 7:06
|Xe mô tô
|29S116893
|Trắng
|9/12/2025 7:11
|Xe mô tô
|29U149624
|Trắng
|9/12/2025 7:12
|Xe mô tô
|29BG00650
|Trắng
|9/12/2025 7:23
|Xe mô tô
|29BC07867
|Trắng
|9/12/2025 7:35
|Xe mô tô
|29B179062
|Trắng
|9/12/2025 7:39
|Xe mô tô
|29L195820
|Trắng
|9/12/2025 7:39
|Xe mô tô
|26M126707
|Trắng
|9/12/2025 7:42
|Xe mô tô
|29V110003
|Trắng
|9/12/2025 7:51
|Xe mô tô
|33R32884
|Trắng
|9/12/2025 7:53
|Xe mô tô
|36AC64920
|Trắng
|9/12/2025 7:59
|Xe mô tô
|16H77066
|Trắng
|9/12/2025 8:05
|Xe mô tô
|29E246897
|Trắng
|9/12/2025 8:10
|Xe mô tô
|17AA04987
|Trắng
|9/12/2025 8:15
|Xe mô tô
|29AD49210
|Trắng
|9/12/2025 8:15
|Xe mô tô
|29C115300
|Trắng
|9/12/2025 8:23
|Xe mô tô
|29H142872
|Trắng
|9/12/2025 8:32
|Xe mô tô
|29G140838
|Trắng
|9/12/2025 8:48
|Xe mô tô
|36H98981
|Trắng
|9/12/2025 8:49
|Xe mô tô
|29T194662
|Trắng
|9/12/2025 8:52
|Xe mô tô
|30M48394
|Trắng
|9/12/2025 8:52
|Xe mô tô
|19MD403564
|Trắng
|9/12/2025 8:52
|Xe mô tô
|30K49791
|Trắng
|9/12/2025 8:59
|Xe mô tô
|29Y766858
|Trắng
|9/12/2025 9:15
|Xe mô tô
|29H25396
|Trắng
|9/12/2025 11:59
|Xe mô tô
|16N51636
|Trắng
Một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được phát hiện bởi camera AI ngày 09/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Thời gian qua, tại Hà Nội và trên một số tuyến cao tốc đã tiến hành lắp đặt hàng loạt camera AI. Những camera này sẽ tự động phát hiện ra lỗi vi phạm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/12/2025 13:50 PM (GMT+7)