BMW F 450 GS - "ngựa chiến" mới hứa hẹn đem tới nhiều bùng nổ

Theo trang tin Rushlane (Ấn Độ), BMW F 450 GS nhiều khả năng sẽ ra mắt tại thị trường Ấn Độ trong khuôn khổ sự kiện India Bike Week 2025 (IBW 2025) diễn ra từ ngày 19 – 20/12. Nguồn tin mà trang này dẫn cho biết sau khi xuất hiện tại sự kiện, mẫu xe sẽ được mở bán ngay đầu năm 2026 như một động thái khởi động thị trường trong năm mới.

BMW F 450 GS được xem là mẫu xe sẽ thay thế vị trí mà G 310 GS để lại sau khi ngừng sản xuất. Đây là sản phẩm tiếp theo trong chuỗi hợp tác giữa BMW Motorrad và TVS — một trong những nhà sản xuất xe máy lớn nhất Ấn Độ. Dự kiến, F 450 GS sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Ấn Độ, trước khi phân phối ra thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Mẫu adventure tầm trung mới này được trang bị động cơ 420cc, cho công suất tối đa 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 43 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. Khối động cơ được tinh chỉnh nhằm đem lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn ở từng dải tua, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Điểm nổi bật nhất trên F 450 GS chính là hệ thống hỗ trợ sang số Easy Ride Clutch (ERC). Tính năng này tự động kích hoạt khi lên xuống số, đồng thời cho phép người lái can thiệp theo thói quen vận hành cá nhân — đặc biệt hữu ích cho những người mới làm quen với xe mô tô phân khối lớn.

Ngoài ERC, BMW còn trang bị cho F 450 GS loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như hệ thống kiểm soát lực kéo Dynamic Traction Control (DTC), phanh chủ động Dynamic Brake Control, ABS Pro và kiểm soát lực kéo động cơ (Engine Drag Torque Control – MSR). Xe có 3 chế độ lái gồm Rain, Road và Enduro. Trung tâm hiển thị là màn hình TFT 6,5 inch hỗ trợ đầy đủ thông tin vận hành và dẫn đường từng chặng (turn-by-turn navigation).

Hiện giá bán chính thức của F 450 GS vẫn chưa được công bố, tuy nhiên BMW được cho là sẽ đưa ra mức giá cạnh tranh để đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc. Khi mở bán, F 450 GS sẽ cạnh tranh với KTM 390 Adventure (395.000 rupee - khoảng 116 triệu đồng), Royal Enfield Himalayan 450 (306.000 rupee - khoảng 90 triệu đồng) và Honda NX500 (633.000 rupee - khoảng 185 triệu đồng).