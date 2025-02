Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2022 máy xăng giá dưới 900 triệu đồng

Một chiếc Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2022 máy xăng cũ đang được rao bán với giá 899 triệu đồng, với số Odo đã lăn bánh 58.000Km.

Tin tao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Xe thuộc phiên bản dẫn động cầu trước. Sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hộp số tự động, xe phù hợp cho nhu cầu di chuyển gia đình hoặc công việc hàng ngày.V ới màu sơn đen và nội thất nâu, xe mang lại cảm giác sang trọng, lịch lãm.

SantaFe 2022 phiên bản tiêu chuẩn dù không có quá nhiều trang bị cao cấp như bản cao hơn, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm vận hành ổn định. Hệ thống khung gầm chắc chắn, cách âm tốt giúp xe di chuyển êm ái ngay cả trên những cung đường dài.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

So với các đối thủ cùng phân khúc, SantaFe máy xăng được đánh giá cao về độ êm mượt của động cơ và khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Điểm đáng chú ý của SantaFe máy xăng 2022 là sự vận hành mượt mà và ít rung động hơn so với phiên bản máy dầu. Động cơ xăng 2.5L có công suất đủ mạnh để di chuyển linh hoạt trong thành phố cũng như trên đường cao tốc. Hệ thống treo của xe cũng được tinh chỉnh để cân bằng giữa sự êm ái và độ ổn định, giúp người lái tự tin hơn khi vào cua hay chạy trên đường trường.

Dù đã qua sử dụng, chiếc xe này được cam kết không lỗi bằng văn bản, đồng thời người mua có thể kiểm tra tùy ý trước khi quyết định. Trong bối cảnh giá xe mới ngày càng tăng, lựa chọn một mẫu xe cũ nhưng còn chất lượng tốt như SantaFe 2022 là một phương án đáng cân nhắc. Đặc biệt, xe đã có sẵn, không phải chờ đợi lâu như khi mua mới.

Về mặt tiện nghi, SantaFe phiên bản tiêu chuẩn vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản. Màn hình trung tâm lớn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió cho hàng ghế sau và ghế ngồi bọc da. Dù không có cửa sổ trời hay hệ thống âm thanh cao cấp, nhưng không gian bên trong xe vẫn mang đến sự thoải mái, phù hợp với những chuyến đi xa.

Khả năng giữ giá của Hyundai SantaFe máy xăng cũng là một điểm cộng khi so với nhiều dòng xe khác. Nhờ vào thương hiệu phổ biến, phụ tùng dễ thay thế và động cơ bền bỉ, mẫu xe này có thể duy trì giá trị tốt sau nhiều năm sử dụng. Với mức giá 899 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc so sánh với các lựa chọn xe mới hoặc cũ khác trong cùng phân khúc để đưa ra quyết định hợp lý.Với số km đã đi ở mức 58.000Km, xe vẫn còn khá mới so với tuổi đời gần 3 năm.

Nếu bảo dưỡng đúng quy trình, SantaFe máy xăng có thể vận hành ổn định trong nhiều năm tiếp theo. Đối với những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, vận hành mượt mà và phù hợp cho cả gia đình lẫn công việc, chiếc SantaFe Tiêu chuẩn 2022 này là một lựa chọn đáng để cân nhắc.