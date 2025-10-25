"SUV của ông chú" nhưng giới trẻ cũng mê, SantaFe 2025 đối mặt thách thức

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng khắt khe về sự lựa chọn, Hyundai SantaFe 2025 xuất hiện như một nhân vật vừa quen thuộc vừa mới mẻ, gợi lên hình ảnh “SUV của ông chú” với kiểu dáng vuông vức, bệ vệ, có phần “cứng cáp” và mạnh mẽ như những người đàn ông trung niên bản lĩnh.

Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài “ông chú” ấy, SantaFe 2025 vẫn khiến giới trẻ mê mẩn bởi sự tiện nghi đỉnh cao, công nghệ hiện đại và cảm giác lái thỏa mãn, tạo nên cơn sốt không dễ bị lu mờ trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam năm 2025.

Hành trình doanh số và thực trạng thị trường

Dù từng được xem là lựa chọn số một của các gia đình Việt, Hyundai SantaFe trong năm 2025 phải đối mặt với thử thách lớn khi doanh số giảm sâu đến mức báo động. Thống kê cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng xe bán ra ở mức khiêm tốn 1.281 chiếc, giảm mạnh so với 5.047 xe cùng kỳ năm 2024.

Tháng 6 năm nay chỉ đón nhận vỏn vẹn 145 xe bán ra trong khi các đại lý mạnh tay giảm giá sâu, lên đến 200 triệu đồng thậm chí có phiên bản được xả kho với giá chưa tới 860 triệu đồng.

Sự giảm giá sâu không những không kích cầu thành công mà còn phản ánh phần nào sức cạnh tranh của SantaFe so với các đối thủ đáng gờm như Ford Everest hay Kia Sorento, vốn đang chiếm thị phần và tâm lý người dùng tốt hơn ở cùng phân khúc. Đây là nghịch lý khó lý giải trong chu kỳ phát triển của mẫu xe Hàn Quốc vốn từng “làm mưa làm gió” lâu nay.​

Thiết kế: "Ông chú" bệ vệ, phong cách cá biệt

SantaFe 2025 khoác lên mình diện mạo đầy cá tính với phong cách thiết kế vuông vức, chắc nịch đến mức có thể gọi là hình mẫu điển hình cho dòng xe “ông chú” bảnh bao. Hình khối cứng cáp, các góc vuông thể hiện mạnh mẽ sự bền bỉ, chắc chắn.

Kích thước tổng thể dài 4.830 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.780 mm cùng chiều dài cơ sở 2.815 mm giúp SantaFe tạo không gian rộng rãi bên trong, luôn được đánh giá cao về sự thoải mái. Đèn LED chữ T ở đầu xe hòa quyện cùng la-zăng cỡ lớn 20 inch sắc nét làm tăng vẻ sang trọng, thể thao.

Tuy vậy, phong cách này lại gây tranh cãi vì khá “kén” khách, đặc biệt những khách hàng trung tuổi tìm kiếm nét truyền thống nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn trẻ yêu cái "bụi bặm", có cá tính khác biệt, SantaFe vẫn là một biểu tượng của sự độc đáo và đẳng cấp không dễ hòa lẫn.​

Nội thất: Không gian sang trọng, tiện nghi hiện đại

Bước vào trong, SantaFe 2025 thể hiện một bước tiến dài về công nghệ và sự tiện nghi. Nội thất sử dụng da Nappa sang trọng, hàng ghế trước kiểu Ergo Motion chỉnh điện 12 hướng kèm chức năng nhớ vị trí, tạo sự êm ái tối đa cho người lái và hành khách.

Hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 12 loa mang lại trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao. Màn hình cong 12.3 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, giao diện thân thiện dễ dàng thao tác.

Điều hòa tự động hai vùng với cửa gió riêng cho mỗi hàng ghế, cùng khoang hành lý lớn 725 lít và hàng ghế thứ ba gập linh hoạt tăng thêm sự tiện ích cho những chuyến đi dài ngày của gia đình. Đây chính là điểm cộng lớn khiến SantaFe được lòng các gia đình trẻ và dân văn phòng thành đạt.​

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái

Hyundai SmartSense là điểm sáng nổi bật cho SantaFe 2025 với bộ công nghệ an toàn đầy đủ như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn, cùng cảm biến áp suất lốp và hệ thống 6 túi khí.

Camera 360 độ và kiểm soát hành trình thích ứng giúp tối ưu sự an toàn, nâng tầm trải nghiệm lái xe đằm chắc và tin cậy. Đây là yếu tố khiến SantaFe trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ về mặt an toàn cho người Việt.​

Động cơ: Mạnh mẽ nhưng khác lạ với truyền thống

Sự thay đổi lớn nhất khiến nhiều người khá ngỡ ngàng là Hyundai đã khai tử động cơ dầu truyền thống của SantaFe, chuyển hoàn toàn sang động cơ xăng và Turbo 2.5L mới. Phiên bản thường trang bị động cơ 2.5L cho công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, trong khi bản Turbo dẫn động 4 bánh ở các phiên bản cao cấp có sức mạnh lên đến 281 mã lực cùng mô-men xoắn 422 Nm.

Tuy hiệu năng vận hành khá ấn tượng, độ êm ái được đánh giá cao trong phố, nhưng động cơ xăng với mức tiêu hao nhiên liệu lên đến 6,54 – 14 lít/100km khiến một bộ phận người dùng khó chịu, đặc biệt là những khách hàng quen dùng động cơ dầu tiết kiệm. Bởi vậy, động cơ mới vừa là điểm hấp dẫn lại vừa là rào cản cho SantaFe trong thị trường Việt Nam.​

Góc nhìn người dùng và chuyên gia

Người dùng trẻ tuổi nói rằng SantaFe 2025 là chiếc SUV “chất” với phong cách nổi bật, nội thất sang trọng, vận hành êm ái, nhiều tiện ích. Nữ chủ xe chia sẻ rằng cảm giác “đi sướng, an toàn”, tuy nhiên vẫn có điểm yếu là tiêu hao nhiên liệu và thiết kế đèn hậu LED thấp gây tranh cãi.

Phần lớn khách hàng trung tuổi thì e ngại thiết kế góc cạnh và động cơ xăng, cho rằng đây là kiểu xe dành cho người trẻ thích khác biệt chứ không phải mẫu xe “vừa vặn” truyền thống. Chuyên gia nhận định SantaFe cần có chiến lược truyền thông khéo léo hơn, đồng thời cân nhắc bổ sung động cơ tiết kiệm hơn để lấy lại lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.​

So kè với đối thủ

Đặt bên cạnh Mazda CX-8 hay Kia Sorento, SantaFe 2025 là chiếc SUV chiếm ưu thế về sức mạnh động cơ Turbo lớn nhất phân khúc, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi. Tuy vậy, đối thủ Ford Everest giữ vị thế đầu bảng trong khả năng off-road và kéo theo sự trung thành khách hàng lớn.

SantaFe thiên về trải nghiệm êm ái trên đường phố và sự sang trọng tiện nghi, ít thiên về dòng xe chinh phục địa hình. Chính điều này tạo ra những phân khúc khách hàng riêng biệt, giúp SantaFe không mất đi sức hút dù đang có khó khăn doanh số.​

Hyundai SantaFe 2025 là một chiếc SUV mang đến sự pha trộn độc đáo: hình ảnh “ông chú bệ vệ” với phong cách thiết kế đặc trưng đầy cá tính, song song đó là sức hút mãnh liệt từ giới trẻ nhờ nội thất đẳng cấp, công nghệ an toàn tối tân và động cơ mạnh mẽ.

Dù phải đối mặt với doanh số sụt giảm do thiếu phiên bản máy dầu và thiết kế kén khách, SantaFe vẫn ghi điểm cộng lớn về mặt tiện nghi, cảm giác lái và sự an toàn, khiến mẫu xe này tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều gia đình Việt vào năm 2025.

Nếu bạn là người yêu thích phong cách SUV có cá tính, hiện đại nhưng vẫn cần không gian rộng rãi, tiện nghi đủ dùng cho gia đình thì Hyundai SantaFe 2025 chắc chắn là một chiếc xe không thể bỏ qua.