Hyundai SantaFe 2.4L 4WD đời 2015 giá 485 triệu đồng sau 78.000Km

Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2015 vẫn được nhiều người quan tâm trong phân khúc SUV tầm trung, nhất là khi mức giá trên dưới 500 triệu đồng mang lại lựa chọn cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và trang bị. Một chiếc xe được đăng ký tháng 8/2015, sử dụng động cơ xăng 2.4L kết hợp hệ dẫn động 4 bánh, đang được rao bán sau quãng đường sử dụng 78.000Km. Xe được chủ nhân mô tả giữ gìn kỹ, không qua hoạt động kinh doanh hay dịch vụ.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoại thất màu trắng vẫn giữ phong cách hiện đại của dòng SantaFe thế hệ này, với các chi tiết sắc nét ở cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và viền crom tinh tế. Xe được trang bị thêm các phụ kiện như baga mui, bệ bước, ốp gỗ nội thất, dán kính 3M và dán cách âm, thể hiện sự đầu tư của chủ xe trong việc bảo vệ và nâng cấp trải nghiệm sử dụng. Cánh gió sau và bộ mâm đúc ấn tượng giúp xe trông mạnh mẽ hơn, phù hợp với vóc dáng một mẫu SUV gia đình.

Khoang nội thất màu đen với ghế da được giữ sạch, cùng hai ghế chỉnh điện mang lại cảm giác thoải mái trong quá trình di chuyển. Trang bị tiện nghi gồm màn hình DVD, cảm biến lùi, camera lùi, cửa sổ trời sunroof và hệ thống khởi động nút bấm start/stop. Những tính năng này giúp xe vẫn giữ được giá trị sử dụng cao, không thua kém nhiều so với các mẫu SUV tầm trung đời sau.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD), SantaFe 2015 hứa hẹn cho khả năng bám đường tốt khi đi đường trơn hoặc dốc, đặc biệt hữu ích cho người dùng ở vùng đồi núi hoặc thường xuyên đi xa. Động cơ xăng 2.4L vận hành êm, ít rung, phù hợp cho nhu cầu di chuyển gia đình hằng ngày cũng như các chuyến đi dài. Mức tiêu hao nhiên liệu ở mức vừa phải, khoảng 9 - 10 lít/100 km tùy điều kiện.

Ở mức giá 485 triệu đồng, SantaFe 2015 này là lựa chọn hấp dẫn trong nhóm SUV cũ 7 chỗ, cạnh tranh với các đối thủ cùng đời như Mazda CX-5 hay Honda CR-V nhưng có lợi thế ở hệ dẫn động 4 bánh và không gian nội thất rộng hơn. Nếu xe còn tình trạng tốt, không tai nạn và bảo dưỡng đúng định kỳ, người mua có thể yên tâm sử dụng nhưng hãy cẩn trạng việc các linh phụ kiện có thể cần bào trì, thay thế trong tương lai gần.