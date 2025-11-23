Cần mua SUV, nên chọn Honda CR-V hay Hyundai SantaFe?

Honda CR-V và Hyundai SantaFe đều là những dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hấp dẫn hiện nay. Các mẫu xe SUV này có thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt, nội thất sang trọng và có nhiều trang bị tiện ích, an toàn, tối ưu hóa công năng và tăng độ tự tin cho người dùng.

Honda CR-V hiện nay có 4 phiên bản khác nhau tại thị trường Việt Nam, giá niêm yết dao động từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Trong khi đó, Hyundai SantaFe có 5 phiên bản khác nhau, giá niêm yết cao hơn đối thủ CR-V một chút, với mức dao động từ 1,069-1,365 tỷ đồng. Đi vào chi tiết hơn cho thấy, cả hai dòng SUV này đều có những ưu thế riêng, tạo ra sự cạnh tranh nảy lửa.

So sánh về ngoại thất

Honda CR-V 2025 mang phong cách thanh lịch, sang trọng và tinh tế, trong khi Hyundai SantaFe 2025 lại chọn hướng thiết kế vuông vắn, bệ vệ và đậm chất off-road, tạo nên hai cá tính gần như đối nghịch.

CR-V gây thiện cảm nhờ lưới tản nhiệt lục giác thanh thoát, cụm đèn LED thích ứng liền mạch, đuôi xe gọn gàng và tổng thể cân đối. Những chi tiết như camera và radar Honda Sensing ẩn trong logo mới, bộ mâm 18 inch vừa đủ hài hòa hay chụp ống xả mạ crom elip khiến CR-V toát lên nét hiện đại, chuẩn mực và phù hợp đô thị.

Trong khi đó, SantaFe 2025 lại tạo cảm giác “bước ra từ đường địa hình” với thân xe vuông cạnh, các mảng thiết kế cứng cáp, viền ốp lốp dày, mâm 21 inch cực đại và đèn chữ H đặc trưng đầy nhận diện.

Kích thước lớn cùng cản trước – cản sau vuông vức khiến SantaFe nhìn cực kỳ mạnh mẽ, đôi khi tạo cảm giác “đô con” hơn cả nhu cầu di chuyển hằng ngày. Ngay cả cụm đèn hậu LED đặt thấp cũng khiến ngoại thất SantaFe trở nên táo bạo, gây tranh cãi nhưng rất hút mắt.

Có thể nói, ở góc độ ngoại thất, CR-V 2025 thể hiện sự sang trọng, tinh tế, dáng dấp gọn đẹp dễ sử dụng trong đô thị và ưu tiên nét hiện đại không phô trương. Nhưng nếu bạn muốn một chiếc xe cá tính mạnh, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích phong cách SUV địa hình với thiết kế độc lạ, kích thước vượt trội và sự nổi bật ở mọi cung đường, Hyundai SantaFe 2025 chắc chắn là lựa chọn đầy cảm xúc và khác biệt.

So sánh về nội thất

Honda CR-V 2025 mang phong cách tinh gọn, hiện đại và thực dụng, tập trung vào trải nghiệm người lái với màn hình kỹ thuật số 10,2 inch (hoặc 7 inch ở bản thấp), màn hình trung tâm tối đa 9 inch, kết nối không dây đầy đủ, điều hòa 2 vùng, ghế chỉnh điện kèm nhớ vị trí, sạc không dây, đá cốp rảnh tay và hệ thống Honda Connect tiêu chuẩn.

Cách bố trí khoang lái thanh thoát, dễ dùng, trong khi khoang hành lý rộng và linh hoạt với khả năng gập phẳng hàng ghế 2 và 3 giúp CR-V trở thành mẫu xe đặc biệt phù hợp cho gia đình cần tối ưu công năng.

Trái lại, Hyundai SantaFe 2025 tạo ấn tượng mạnh với phong cách nội thất sang trọng, chú trọng vật liệu và thẩm mỹ hơn, sử dụng gỗ, da lộn và chrome để mang lại cảm giác cao cấp vượt tầm.

Không gian rộng rãi, hàng ghế 2 dạng thương gia có cửa gió và cổng sạc riêng, hàng ghế 3 cải thiện thoải mái hơn, cùng khoang hành lý 725 lít vượt trội cho thấy SantaFe ưu tiên sự tiện nghi của cả ba hàng ghế và tính đa dụng cho hành khách.

Honda CR-V 2025 có nội thất ưu tiên sự hiện đại, thực dụng, dùng công nghệ một cách thông minh, dễ thao tác và cần một khoang lái tập trung cho người dùng gia đình. Tuy nhiên, SantaFe 2025 của Hyundai khẳng định một khoang nội thất sang trọng hơn, chất liệu cao cấp, cảm giác “đẳng cấp châu Âu” và cần không gian rộng thoải mái cho nhiều người.

Về an toàn và vận hành

Honda CR-V 2025 nổi bật nhờ gói Honda Sensing toàn diện với kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn chủ động, đèn pha thích ứng và HUD hỗ trợ quan sát, kết hợp các tính năng mới như camera 360, cảm biến va chạm trước sau hay cảnh báo buồn ngủ. Tùy chọn động cơ đa dạng với 1.5 turbo linh hoạt và bản hybrid 2.0 i-MMD mạnh 204 mã lực giúp CR-V ghi điểm về tiết kiệm nhiên liệu và vận hành thông minh.

Trong khi đó, Hyundai SantaFe 2025 tạo lợi thế ở khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ 2.5 GDi và 2.5 Turbo GDi kết hợp hộp số 8 cấp cùng hệ dẫn động HTRAC ổn định trên nhiều địa hình. Gói an toàn SmartSense với cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang và bộ tính năng chủ động đầy đủ giúp SantaFe trở nên vững vàng và an toàn trong mọi tình huống.

Có thể nói, nếu cần sự tinh chỉnh công nghệ sâu, tiết kiệm và hỗ trợ lái thông minh, CR-V 2025 là lựa chọn tối ưu. Còn nếu ưu tiên sức mạnh, cảm giác lái chắc chắn và độ ổn định vượt trội trên nhiều địa hình, SantaFe 2025 chính là lựa chọn nổi bật hơn.

Đánh giá tổng thể

Nhìn chung cả hai dòng SUV trên đều có những ưu điểm nổi bật. Honda CR-V 2025 ghi điểm với ngoại thất thanh lịch, nội thất hiện đại, thực dụng và công nghệ an toàn thông minh, phù hợp gia đình và di chuyển đô thị. Trong khi đó, Hyundai SantaFe 2025 nổi bật với thiết kế bệ vệ, nội thất sang trọng, rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ, phù hợp cho những ai ưu tiên cảm giác lái và không gian tiện nghi.

Tất nhiên, lựa chọn giữa hai mẫu xe phụ thuộc vào nhu cầu: CR-V cho sự tinh tế, tiết kiệm và công nghệ, SantaFe cho sức mạnh, sự nổi bật và trải nghiệm SUV “địa hình”.