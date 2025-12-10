Lộ ảnh Mazda CX-5 đời mới, CX-90, CX-60 tại Việt Nam

Sự xuất hiện bất ngờ của ba mẫu SUV mới gồm Mazda CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 trong một showroom còn đang hoàn thiện tại Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Mazda CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 xuất hiện trong một showroom còn đang hoàn thiện tại Việt Nam

Hiện tại, Mazda Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc giới thiệu bộ ba SUV hoàn toàn mới này. Tuy nhiên, theo dự kiến, Mazda Việt Nam sẽ giới thiệu showroom thế hệ mới của mình vào ngày 11/12 tới. Do đó, đây có thể là thời điểm mà hãng xe Nhật giới thiệu các mẫu xe mới kể trên.

Việc cả ba mẫu xe thuộc ba phân khúc khác nhau đồng loạt xuất hiện tại Việt Nam được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược làm mới dải sản phẩm SUV của Mazda. Đây cũng là lần đầu tiên bộ ba này cùng lộ diện trong nước, dù trước đó chỉ CX-60 được đưa về phục vụ thử nghiệm nội bộ.

Mazda CX-5 thế hệ mới gây chú ý khi ngoại hình được tái thiết kế toàn diện. Phần đầu xe được định hình lại với lưới tản nhiệt liền mạch, cụm đèn LED mảnh và các đường nét sắc cạnh, mang đến diện mạo thể thao và cứng cáp hơn đời cũ.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Không gian bên trong cũng được tinh chỉnh mạnh, màn hình trung tâm đặt nổi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và bố cục điều khiển theo hướng tối giản. Sự thay đổi này giúp khoang lái của CX-5 hiện đại và cao cấp hơn đáng kể.

CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ 2.5L mild-hybrid e-SKYACTIV G hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn, cùng khả năng xuất hiện hệ dẫn động AWD trên những phiên bản cao cấp. Gói hỗ trợ người lái i-Activsense được kỳ vọng tiếp tục đồng hành với các tính năng như phanh khẩn cấp, giữ làn và cảnh báo điểm mù, qua đó tăng sức cạnh tranh trước những cái tên quen thuộc như Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross.

So với CX-5, Mazda CX-60 mang hình ảnh cao cấp và trưởng thành hơn. Thân xe lớn, đường nét đậm chất SUV châu Âu và tổng thể vững chãi khiến mẫu xe này trở nên khác biệt so với các dòng Mazda phổ thông. Nội thất sử dụng vật liệu chất lượng cao, ghế ngồi ôm lưng và hệ thống điều khiển tinh gọn, đem lại cảm giác tiệm cận các dòng SUV sang trong cùng tầm giá.

Mazda CX-60

Tại Đông Nam Á, CX-60 được trang bị động cơ 2.5L hút khí tự nhiên hoặc phiên bản mild-hybrid, trong khi các thị trường cao hơn có lựa chọn động cơ I6 cho hiệu suất mạnh mẽ, phản ánh nền tảng khung gầm vốn hướng đến phân khúc cao cấp. Hệ thống an toàn tích hợp gói hỗ trợ người lái nâng cao, phù hợp khách hàng ưu tiên sự tinh tế trong trải nghiệm vận hành.

Lớn nhất trong bộ ba lần này là Mazda CX-90, mẫu SUV đầu bảng của hãng tại nhiều thị trường. Thiết kế ngoại thất bề thế, đèn hậu LED kéo ngang và phần thân xe lớn giúp CX-90 toát lên phong thái sang trọng và mạnh mẽ. Bên trong, không gian 6–7 chỗ được bố trí theo chuẩn SUV hạng sang, sử dụng vật liệu cao cấp và thiết kế tinh tế.

Mazda CX-90 2025 dùng động cơ I6 3.3L tăng áp kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD, cho công suất dao động từ 280 đến 340 mã lực theo từng cấu hình. Phiên bản plug-in hybrid, dù chưa rõ có được phân phối tại Việt Nam hay không, tiếp tục là điểm nhấn về hiệu quả nhiên liệu trong những thị trường ưu tiên công nghệ xanh.

Mazda CX-90

Các trang bị an toàn gồm hỗ trợ phanh, cảm biến đỗ xe, camera quan sát và những tính năng thuộc gói i-Activsense. Với kích thước và cấu hình như vậy, CX-90 được dự đoán đối đầu trực tiếp Hyundai Palisade, Ford Explorer hoặc các dòng SUV 7 chỗ cao cấp nếu được mở bán chính hãng.

Sự xuất hiện đồng thời của CX-5 thế hệ mới, CX-60 và CX-90 không chỉ dấy lên nhiều đồn đoán về đợt ra mắt lớn của Mazda trong tháng 12 mà còn cho thấy khả năng hãng đang bước vào giai đoạn nâng cấp mạnh mẽ dải sản phẩm SUV tại Việt Nam. Tất cả hiện vẫn chờ xác nhận chính thức, nhưng mức độ quan tâm trên thị trường cho thấy đây có thể là một trong những màn ra mắt được mong đợi nhất của Mazda trong năm nay.