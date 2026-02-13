Nam giới nên chọn Honda Air Blade 160 hay Yamaha NVX 155 VVA?

Honda Air Blade 2026 và Yamaha NVX 155 VVA thế hệ II đều thuộc phân khúc tay ga thể thao nam tính, nhưng mỗi mẫu xe lại theo đuổi một cá tính và thế mạnh riêng. Honda Air Blade 2026 nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại, tối giản nhưng lịch lãm, các đường nét gọn gàng tạo cảm giác sang trọng và dễ tiếp cận, phù hợp với người dùng ưu tiên sự cân đối giữa thể thao và sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, NVX 155 VVA mang đậm chất thể thao thuần túy với tạo hình góc cạnh, hầm hố, kích thước lớn hơn và dáng xe bề thế, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích cảm giác lái mạnh mẽ và cá tính.

Về trang bị, cả hai đều được trang bị đèn LED, phanh ABS bánh trước, khóa thông minh Smart Key và các tiện ích hiện đại. Tuy nhiên, NVX 155 VVA vượt trội hơn về công nghệ với ứng dụng Y-Connect kết nối xe – điện thoại, hệ thống Stop & Start System và cốp xe lớn 25 lít. Còn Honda Air Blade 2026 ghi điểm ở sự tiện dụng với cốp 23,2 lít có đèn soi, vách ngăn thông minh và cổng sạc USB Type-C chống nước.

Xét về động cơ, Air Blade 160 sử dụng động cơ eSP+ 4 van dung tích 156,9 cc cho công suất tối đa đạt 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 N·m tại 6.000 vòng/phút. Đi kèm với đó là hệ thống truyền động dây đai, biến thiên vô cấp, khởi động điện. Và với mô-men xoắn lớn, Air Blade mang lại khả năng tăng tốc tốt.

Đối thủ Yamaha NVX 155 VVA có lợi thế với động cơ Blue Core 155,1 cc VVA lại nhỉnh hơn đôi chút về công suất tối đa (11,3 kW), cho cảm giác bốc và thể thao hơn ở dải tua cao. Mức tiêu thụ nhiên liệu của NVX cũng thấp hơn nhẹ so với Air Blade, phù hợp với người thường xuyên di chuyển nhiều.

Về kích thước và trọng lượng, Air Blade 2026 nhỏ gọn và nhẹ hơn (113 kg), chiều cao yên thấp hơn giúp dễ kiểm soát, phù hợp với điều kiện đô thị và nhiều đối tượng người dùng. Ngược lại, NVX 155 VVA có thân xe lớn, trọng lượng ướt 125 kg, lốp sau bản rộng 140 mm và trục cơ sở dài hơn, mang lại sự đầm chắc và ổn định khi chạy tốc độ cao.

Hiện Honda Air Blade 160cc có 4 phiên bản khác nhau, giá niêm yết từ 56,89-58,59 triệu đồng. Trong khi NVX 155 VVA có 4 phiên bản lựa chọn, giá niêm yết từ 56,5-69 triệu đồng. Như thế về giá bán khởi điểm hai mẫu xe khá ngang nhau, nhưng ở các phiên bản cao cấp hơn thì NVX 155 VVA rõ ràng có giá bán ra đắt hơn hẳn.

Đánh giá tổng thể, Honda Air Blade 2026 phù hợp với người dùng cần một chiếc xe tay ga thể thao nhưng vẫn lịch lãm, gọn gàng, tiện dụng và dễ sử dụng hằng ngày. Trong khi Yamaha NVX 155 VVA thế hệ II là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách thể thao mạnh mẽ, công nghệ nhiều và cảm giác lái đậm chất “sport” (thể thao).