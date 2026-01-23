Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam VAMA, thị trường ô tô Việt Nam tháng 12/2025 có doanh số tăng mạnh, trong đó các thành viên VAMA bán ra hơn 47.000 xe, cao hơn 19,6% so với tháng trước.

Hyundai Thành Công cũng có tháng kinh doanh tích cực với 6.704 xe được giao đến tay khách hàng, tương đương mức tăng 22,7%. Riêng phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng khi bán ra 27.649 xe, tăng 19,2%.

Tháng cuối năm 2025 cũng chứng kiến sự dẫn dắt của Toyota trong phân khúc xe hybrid, cùng với sự góp mặt đáng kể của Suzuki và Honda. Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 12/2025: