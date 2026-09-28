Thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2026 sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của tháng Ngâu. Tổng doanh số từ ba nguồn gồm VAMA, TC Motor và VinFast đạt 48.484 xe, giảm 17,9% so với tháng 7. Trong đó, các thành viên VAMA bán 25.395 xe, TC Motor tiêu thụ 2.928 xe Hyundai, còn VinFast bàn giao 20.161 ô tô điện.

Dù sức mua chung đi xuống, nhóm xe hybrid vẫn ghi nhận nhu cầu đáng kể, với 1.388 xe hybrid do các thành viên VAMA bán ra trong tháng 8/2026, giảm 15,2% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, doanh số hybrid đạt 13.889 xe, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Có thể thấy, phân khúc hybrid vẫn giữ được sức hút ngay cả khi thị trường chung bước vào giai đoạn thấp điểm. Đáng chú ý, Toyota tiếp tục chiếm ưu thế khi cả 4 mẫu xe gồm Innova Cross, Corolla Cross, Camry và Yaris Cross đều góp mặt trong Top 5; Honda CR-V là đại diện duy nhất của thương hiệu khác. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: