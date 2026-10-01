Mitsubishi Xpander được ưu đãi gần 100 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh

Mitsubishi Xpander đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi lớn trong các tháng gần đây, với tổng giá trị hỗ trợ cao nhất lên tới khoảng 95 triệu đồng, bao gồm 100% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu tùy phiên bản. Mitsubishi Motors Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi dành cho Xpander và Xpander Cross, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản Xpander.

Theo chương trình được hãng công bố, Xpander MT có giá niêm yết 568 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương khoảng 57 triệu đồng lệ phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi đạt khoảng 67 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi lớn trong các tháng gần đây.

Với Xpander AT, mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ vào khoảng 59 triệu đồng, đi kèm phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 36 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng, cao nhất trong các phiên bản Xpander tiêu chuẩn.

Trong khi đó, phiên bản Xpander AT Premium có giá 659 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 24 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi tương đương 90 triệu đồng. Mức lệ phí trước bạ trong bảng được Mitsubishi tính theo mức tối đa 10%; giá trị thực tế có thể thay đổi tùy địa phương và điều kiện áp dụng. Chương trình được triển khai thông qua hệ thống nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc.

Xpander Cross cũng được ưu đãi khoảng 90 triệu đồng

Xpander AT, mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ vào khoảng 59 triệu đồng

Không chỉ các phiên bản Xpander tiêu chuẩn, Xpander Cross cũng nhận được chính sách tương tự. Mẫu MPV lai SUV này có giá niêm yết 699 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương khoảng 70 triệu đồng lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi của Xpander Cross có thể lên tới khoảng 90 triệu đồng. Đáng chú ý, nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi thành khoản tiết kiệm khi mua xe, khách hàng có thể giảm đáng kể chi phí ban đầu, đặc biệt tại những địa phương áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%.

Mitsubishi còn mở rộng sang nhóm khách hàng đang sử dụng xe. Các chủ xe Mitsubishi được hưởng ưu đãi đối với một số hạng mục bảo dưỡng và phụ tùng. Riêng khách hàng sở hữu Xpander được giảm 30% đối với dầu hộp số và lọc nhiên liệu.

Một số phụ tùng, vật tư khác như lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ và lưỡi gạt mưa cũng được giảm 30%; trong khi lọc dầu động cơ, má phanh, lốp, ắc quy và nước làm mát được giảm 15%. Chính sách này tạo thêm lợi ích cho nhóm khách hàng đang sử dụng Xpander, thay vì chỉ tập trung vào việc kích cầu xe mới.

Kho phụ tùng mới để tăng thời gian cung cấp cho dịch vụ sau bán hàng.

Mitsubishi Motors Việt Nam khai trương kho phụ tùng mới tại miền bắc, tiếp sức phục vụ khách hàng cùng gần 80 đại lý. Cụ thể, hãng vừa đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng, nâng sức chứa thêm 58% so với cơ sở trước đây, qua đó tăng năng lực lưu trữ và cung ứng phụ tùng chính hãng cho khu vực phía Bắc.

Việc nâng cấp cơ sở tại Hải Phòng được hãng thực hiện sau khi hãng mở rộng kho phụ tùng phía Nam tại Khu công nghiệp Sóng Thần, TP.HCM vào năm 2025. Hai cơ sở này tạo thành hệ thống cung ứng phụ tùng tại hai khu vực Bắc và Nam, phục vụ mạng lưới Nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc.

Hiện mạng lưới của Mitsubishi Motors Việt Nam có 77 Nhà phân phối ủy quyền. Cùng với sự gia tăng doanh số xe mới, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng cũng tăng theo, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hậu cần và khả năng đáp ứng của hệ thống hậu mãi.

Mitsubishi Motors Việt Nam khai trương kho phụ tùng mới tại miền Bắc.

Kho mới tại Hải Phòng giúp tăng khả năng lưu trữ nhiều chủng loại phụ tùng, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý hàng hóa. Việc bố trí nguồn hàng gần khu vực tiêu thụ cũng góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển đến các tỉnh, thành phía Bắc.

Cơ sở được vận hành với hệ thống kho bãi và phương tiện chuyên dụng, kết hợp các giải pháp quản lý nhằm kiểm soát quá trình lưu trữ, xuất nhập và phân phối phụ tùng. Việc phối hợp với đối tác logistics chuyên ngành giúp hãng tập trung tối ưu chuỗi cung ứng, từ khâu lưu kho đến giao hàng cho mạng lưới Nhà phân phối.

Ngoài ra, bao bì sử dụng trong hoạt động này được làm từ 100% vật liệu tái chế và có chứng nhận FSC®. Việc thay đổi vật liệu đóng gói được thực hiện song song với quá trình nâng cấp hệ thống kho, hướng tới giảm tác động môi trường trong hoạt động vận hành.

Động thái kích cầu trước giai đoạn cuối năm

Xpander AT hiện là phiên bản có tổng giá trị khuyến mãi lớn nhất trong dòng xe này.

Xpander hiện vẫn là một trong những mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong tháng 8/2026, mẫu MPV này tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy của hãng, bên cạnh Triton, Xforce và Destinator. Tổng doanh số Mitsubishi trong tháng đạt 3.209 xe.

Việc duy trì mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu cho Xpander cho thấy Mitsubishi tiếp tục sử dụng ưu đãi tài chính để giảm chi phí sở hữu ban đầu của mẫu MPV 7 chỗ. Với mức hỗ trợ cao nhất khoảng 95 triệu đồng, Xpander AT hiện là phiên bản có tổng giá trị khuyến mãi lớn nhất trong dòng xe này.

Tuy nhiên, giá trị thực tế khách hàng được hưởng còn phụ thuộc vào địa phương đăng ký xe, thời điểm xuất hóa đơn và điều kiện chương trình tại từng nhà phân phối.