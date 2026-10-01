“Ngựa ô” Ténéré 700 được gọt đẽo thành một chiếc flat-track đầy thú vị

Yamaha Ténéré 700 vốn được biết đến với động cơ CP2 hai xi-lanh, dung tích 689 cc, cùng khả năng vận hành trên cả đường nhựa lẫn địa hình. Tuy nhiên, dưới bàn tay của Rough Crafts, xưởng độ đến từ Đài Loan, mẫu adventure này đã được thay đổi gần như hoàn toàn để trở thành một chiếc flat-track mang tên YenereZ 700 FT. Không chỉ dừng ở việc thay đổi ngoại hình, dự án còn can thiệp sâu vào khung sườn, hệ thống treo và thân vỏ nhằm tạo ra một chiếc xe có tỷ lệ, tư thế và đặc tính vận hành khác biệt so với Ténéré 700 nguyên bản.

Ý tưởng về YenereZ 700 FT bắt nguồn từ Winston Yeh, người sáng lập Rough Crafts, sau khi ông nhìn thấy một chiếc YZ450F flat-track của đội Yamaha Estenson Racing. Hình ảnh chiếc xe đua đã gợi ý cho Yeh về khả năng kết hợp phong cách của YZ450F với nền tảng Ténéré 700. Một bản dựng Photoshop nhanh chóng được thực hiện để hình dung sự kết hợp này, trước khi ý tưởng nhận được sự hỗ trợ từ Yamaha Taiwan thông qua việc cung cấp một chiếc Ténéré 700 làm xe nền cho dự án.

Quá trình chế tạo được thực hiện cùng Faber Studio, đối tác từng hợp tác với Winston Yeh trong một số dự án như Husqvarna 501 Supermoto và Honda CRF300L Street Tracker. Với YenereZ 700 FT, mục tiêu không đơn thuần là tạo ra một chiếc Ténéré có ngoại hình khác biệt mà là tái định hình toàn bộ tỷ lệ, tư thế và đặc tính của chiếc adventure theo phong cách flat-track. Rough Crafts không cố biến Ténéré 700 thành một chiếc YZ450F thực thụ mà sử dụng ngôn ngữ thiết kế, tỷ lệ và tinh thần của mẫu xe đua Yamaha để xây dựng một chiếc flat-track hoàn toàn mới trên nền tảng động cơ CP2.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất nằm ở phía sau xe. Khung phụ nguyên bản bằng thép của Ténéré 700 được tháo bỏ hoàn toàn và thay bằng khung phụ bằng nhôm của YZ450F. Rough Crafts chế tạo các giá đỡ mới để kết nối khung với phần thân phía sau của YZ450F, qua đó tạo nên dáng vẻ thấp, ngắn và gọn hơn đáng kể. Việc sử dụng cấu trúc nhẹ hơn cũng góp phần quan trọng vào mục tiêu cắt giảm trọng lượng của toàn bộ chiếc xe.

Phần bình xăng cũng được thiết kế lại hoàn toàn. JZO Crafts chế tạo riêng một bình xăng bằng nhôm dựa trên cấu trúc kết hợp giữa khung Ténéré và YZ450F. Không chỉ đảm nhiệm chức năng chứa nhiên liệu, bình xăng còn trở thành một bộ phận kết cấu hỗ trợ phần thân vỏ lấy cảm hứng từ YZ450F. Dung tích bình chỉ còn 6,8 lít, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu của một chiếc adventure đường dài. Đây là sự đánh đổi cần thiết khi YenereZ 700 FT được xây dựng hướng đến phong cách flat-track, nơi trọng lượng và sự gọn gàng được ưu tiên hơn khả năng di chuyển đường dài.

Hệ thống treo cũng được thay đổi để phù hợp với đặc tính mới. Ở phía trước, Rough Crafts sử dụng phuộc Öhlins RXF48S được tinh chỉnh riêng và rút ngắn theo kích thước phù hợp với chiếc xe. Phía sau vẫn sử dụng giảm xóc đơn nguyên bản của Ténéré 700, nhưng kết hợp với bộ liên kết chế tạo riêng nhằm hạ thấp phần đuôi. Cách thiết lập này làm thay đổi đáng kể tư thế của Ténéré 700, đưa chiếc xe đến gần hơn với hình dáng thấp và gọn đặc trưng của một mẫu flat tracker.

Bộ mâm cũng được lựa chọn theo đúng định hướng của dự án. YenereZ 700 FT sử dụng mâm Traction và Hammer của Roland Sands Design, những sản phẩm phát triển cho xe flat-track. Hệ thống phanh trước và sau do Beringer cung cấp, trong khi KOSO đảm nhiệm đồng hồ tốc độ tích hợp GPS. Những chi tiết này không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn giúp chiếc xe có cấu hình phù hợp hơn với phong cách vận hành mà Rough Crafts hướng tới.

Trái với những thay đổi mạnh ở phần chassis, động cơ được giữ nguyên. YenereZ 700 FT tiếp tục sử dụng động cơ CP2 hai xi-lanh song song, dung tích 689 cc của Ténéré 700. Thay vì tập trung vào việc tăng công suất, Rough Crafts dành phần lớn công sức cho việc giảm trọng lượng và thay đổi đặc tính của khung sườn. Hệ thống xả được chuyển sang cấu hình hai ống, với một đường chạy cao và đường còn lại chạy thấp nhằm phù hợp với thiết kế thân vỏ lấy cảm hứng từ YZ450F. Xe đồng thời được trang bị lọc gió DNA, nhông KCT chế tạo riêng và xích RK màu đen-vàng.

Những thay đổi về khung sườn, thân vỏ, hệ thống treo và các chi tiết phụ mang lại kết quả đáng kể về trọng lượng. Từ mức 205 kg của chiếc Ténéré 700 làm nền, YenereZ 700 FT chỉ còn 158 kg khi đã có đầy đủ nhiên liệu và các loại chất lỏng. Như vậy, chiếc xe đã giảm khoảng 47 kg, tương đương gần 23% trọng lượng ban đầu. Đây là mức thay đổi rất lớn đối với một mẫu xe sử dụng nền tảng adventure cỡ trung, đặc biệt khi trọng lượng được cắt giảm đồng thời với việc hạ thấp hệ thống treo và thay đổi tỷ lệ thân xe.

Điểm đặc biệt của YenereZ 700 FT nằm ở cách Rough Crafts kết hợp hai thế giới khác nhau của Yamaha. Ténéré 700 vốn được thiết kế cho những chuyến đi dài, khả năng vượt địa hình và vận hành ổn định trên nhiều loại mặt đường, trong khi YZ450F là một mẫu xe đua tập trung vào trọng lượng thấp, khả năng kiểm soát và hiệu suất trên đường đua. Rough Crafts không tìm cách biến Ténéré 700 thành YZ450F mà sử dụng phong cách và tinh thần của mẫu xe đua để tái định hình nền tảng adventure.

Kết quả là YenereZ 700 FT vẫn giữ "trái tim" CP2 689 cc của Ténéré 700 nhưng được đặt trong một cấu trúc hoàn toàn khác. Thân xe gọn hơn, khung phụ nhẹ hơn, hệ thống treo thấp hơn và trọng lượng giảm 47 kg khiến chiếc xe mang một cá tính mới. Từ một mẫu adventure hướng đến những hành trình dài, Ténéré 700 đã được Rough Crafts đưa sang một lãnh địa hoàn toàn khác, nơi trọng lượng thấp, tỷ lệ gọn gàng và cảm giác điều khiển được đặt lên hàng đầu.

YenereZ 700 FT vì thế không đơn thuần là một chiếc Ténéré 700 khoác bộ áo mới, mà là minh chứng cho khả năng biến đổi linh hoạt của nền tảng adventure Yamaha khi được đặt vào một triết lý thiết kế hoàn toàn khác.