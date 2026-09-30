Kia Carens Clavis mới ra mắt tại Việt Nam

Thaco Auto vừa giới thiệu mẫu xe Kia Carens Clavis tại Việt Nam với diện mạo mới, khoang nội thất hiện đại cùng loạt công nghệ an toàn nâng cấp. Mẫu MPV 7 chỗ được bán song song với Carens hiện hành, giá từ 639 triệu đồng.

Kia Carens Clavis được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star-map, mang diện mạo gần với các mẫu SUV thế hệ mới của Kia. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn Ice Cube LED gồm ba mô-đun LED bố trí theo cấu trúc tam giác, kết hợp dải đèn định vị ban ngày Star-map.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.700 mm.

Cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại, đi cùng bộ mâm hợp kim 17 inch. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Khoang hành lý có dung tích từ 216 đến 1.973 lít tùy cách bố trí hàng ghế.

Khoang lái Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, tạo cảm giác rộng rãi hơn. Điểm nhấn là cụm màn hình kỹ thuật số kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Kia Carens Clavis được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star-map.

Xe sử dụng ghế da màu đen, hàng ghế thứ hai gập 6:4 và hàng ghế thứ ba gập 5:5. Hệ thống điều hòa tự động kết hợp cửa gió trên trần cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Ở bản 1.5G Luxury, danh sách trang bị được bổ sung cửa sổ trời, baga mui, gạt mưa tự động, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn pha tự động HBA.

Kia Carens Clavis được trang bị khối động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport, với hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.

Khoang lái Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Xe được trang bị khối động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Carens Clavis là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, được trang bị trên phiên bản Luxury. Gói công nghệ này gồm điều khiển hành trình thông minh SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, hỗ trợ theo làn LFA, hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ mở cửa an toàn SEA và cảnh báo người lái mất tập trung DAW.

Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, ABS, ESC, HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp. Mẫu xe được bán song song với Kia Carens hiện hành, qua đó mở rộng lựa chọn trong nhóm MPV 7 chỗ dành cho khách hàng gia đình.

Với mức giá trên, Carens Clavis nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp với những mẫu MPV phổ biến như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Tại Việt Nam, Thaco Auto phân phối Kia Carens Clavis với hai phiên bản gồm Deluxe và Luxury .

Bảng giá niêm yết các phiên bản của mẫu xe Kia Carens Clavis: