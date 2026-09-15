5 mẫu sedan bán nhiều nhất tháng 8/2026, Vios dẫn đầu, Mazda2 gây bất ngờ

Tháng 8/2026, thị trường ô tô Việt Nam chịu ảnh hưởng rõ rệt của tháng Ngâu khi tổng doanh số cộng dồn từ VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast đạt 48.484 xe, giảm 17,9% so với tháng 7. Trong đó, các thành viên VAMA bán 25.395 xe, Hyundai Thành Công (TC Motor) đạt 2.928 xe, còn VinFast bàn giao tới 20.161 xe điện.

Ở nhóm sedan, 5 mẫu xe bán chạy nhất tháng 8 đạt tổng cộng 1.737 xe. Toyota Vios dẫn đầu với 656 xe, tiếp đến Mazda2 đạt 482 xe, Honda City bán 279 xe, Mazda3 đạt 169 xe và Hyundai Accent đạt 151 xe. Đáng chú ý, Vios lấy lại ngôi đầu phân khúc sau khi bị Honda City vượt mặt trong tháng 7, trong khi City giảm tới 73% doanh số.

Tính trên toàn thị trường 48.484 xe, nhóm 5 sedan này chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng lượng xe bán ra trong tháng. Kết quả cho thấy sedan tiếp tục chịu sức ép lớn từ SUV/crossover và đặc biệt là xe điện, trong bối cảnh VinFast một mình chiếm hơn 40% tổng doanh số được thống kê trong tháng 8.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan (xe gầm thấp) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: