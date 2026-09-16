Đây là 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2026 ghi nhận tổng cộng 48.484 xe, gồm 25.395 xe từ các thành viên VAMA, 2.928 xe Hyundai do TC Motor phân phối và 20.161 xe VinFast. Tổng doanh số này giảm 17,9% so với tháng 7, trong bối cảnh sức mua thường chững lại vào tháng Ngâu.

Ở nhóm MPV, VinFast Limo Green tiếp tục tạo khoảng cách rất lớn với các đối thủ khi bán 4.203 xe, cao gấp hơn 5 lần mẫu đứng thứ hai là Toyota Innova Cross với 829 xe. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi Xpander (668 xe), Toyota Veloz (554 xe) và Kia Carens (271 xe). Như vậy, riêng Limo Green đã chiếm khoảng 64,5% doanh số của 5 mẫu MPV bán chạy nhất, trong khi bốn mẫu xe còn lại cộng lại đạt 2.322 xe.

Đáng chú ý, Limo Green là mẫu MPV duy nhất trong top 5 đến từ VinFast, trong khi 4 mẫu còn lại đều sử dụng động cơ đốt trong. Kết quả này cho thấy nhóm MPV đang có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu sản phẩm khi xe điện tiếp tục mở rộng thị phần. Trong khi đó, Xpander sau nhiều năm dẫn đầu phân khúc đang phải cạnh tranh với cả các mẫu MPV điện lẫn những đối thủ truyền thống như Innova Cross và Veloz.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: