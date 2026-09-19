5 mẫu xe gầm cao "đắt khách" nhất tháng 8/2026

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận 48.484 xe bán ra, gồm 25.395 xe thuộc VAMA, 2.928 xe Hyundai do TC Motor phân phối và 20.161 xe VinFast. Sức mua giảm 17,9% so với tháng 7 do ảnh hưởng của tháng Ngâu.

Ở nhóm xe gầm cao, VinFast tiếp tục áp đảo khi chiếm 3 vị trí dẫn đầu. VF 3 đứng top 1 với 6.453 xe, nâng lũy kế 8 tháng lên 35.798 xe; tiếp theo là VF 5 đạt 4.265 xe, lũy kế 27.948 xe, và VF 6 đạt 1.256 xe, lũy kế 15.943 xe. Hai mẫu xe động cơ đốt trong góp mặt trong top 5 là Mazda CX-5 với 1.092 xe, nâng lũy kế lên 10.444 xe, và Toyota Yaris Cross đạt 920 xe, lũy kế từ đầu năm đạt 10.847 xe.

Như vậy, 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 8 đạt tổng 13.986 xe, riêng ba mẫu VinFast đóng góp 11.974 xe, cho thấy xe điện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Đáng chú ý, VF 3 đang dẫn đầu cả doanh số tháng lẫn lũy kế, trong khi Yaris Cross là mẫu xe động cơ đốt trong có doanh số lũy kế cao nhất trong nhóm này.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: