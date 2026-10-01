Ảnh thực tế Kia Carens Clavis tại đại lý, giá từ 639 triệu đồng

THACO AUTO đã chính thức giới thiệu Kia Carens Clavis tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Carens, được làm mới về thiết kế, bổ sung trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn. Xe được phân phối với 2 phiên bản 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury, có giá lần lượt 639 triệu và 679 triệu đồng.

Về kích thước, số đo dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với Carens cũ, mẫu xe mới dài hơn 10 mm nhưng thấp hơn 50 mm.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Digital Tiger Face. Cụm đèn LED đặt dọc được tạo hình lấy cảm hứng từ những khối pha lê, bao quanh bởi dải đèn LED định vị ban ngày Star Map. Cản trước và sau cũng được thiết kế lại theo hướng góc cạnh hơn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế mới.

Bên trong cabin, Kia Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, tương tự các mẫu SUV thế hệ mới của thương hiệu. Điểm nhấn là cụm màn hình liền khối, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Vô-lăng D-cut 2 chấu được thiết kế mới, trong khi phanh tay cơ trên Carens cũ được thay bằng phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold. Hệ thống điều hòa sử dụng bảng điều khiển kết hợp phím vật lý và cảm ứng, cửa gió được bố trí cho cả 3 hàng ghế.

Kia Carens Clavis tiếp tục sở hữu cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế. Ghế ngồi bọc da đục lỗ, hàng ghế thứ ba có thể gập 5:5. Một số trang bị đáng chú ý gồm ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh Bose, nhiều cổng USB Type-C và cửa sổ trời.

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước.

Điểm nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở hệ thống an toàn. Kia Carens Clavis được trang bị 6 túi khí, ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước/sau, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp.

Đặc biệt, xe có gói hỗ trợ lái chủ động ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ và theo làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ mở cửa an toàn, cảnh báo mất tập trung và đèn pha tự động thích ứng.

Với những nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và an toàn, Kia Carens Clavis tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, nơi có Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Honda BR-V.

(Ảnh: Đại lý)