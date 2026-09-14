Đây là 10 mẫu ô tô khách Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt tổng doanh số 48.484 xe, trong đó bao gồm 25.395 xe thuộc các thương hiệu thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 2.928 xe Hyundai do TC Motor phân phối và 20.161 xe VinFast. Lũy kế từ đầu năm, toàn thị trường bán ra 436.333 xe.

Doanh số tháng 8/2026 phần nào chịu ảnh hưởng bởi tháng Ngâu, khiến sức mua tại nhiều thương hiệu và mẫu xe giảm so với các giai đoạn trước. Dù vậy, nhóm xe điện vẫn duy trì sức hút mạnh và tiếp tục thống trị nhóm đầu bảng.

Dẫn đầu thị trường là VinFast VF 3 với 6.453 xe, bỏ xa các mẫu xe còn lại. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong bảng xếp hạng đạt doanh số trên 6.000 chiếc trong tháng. Xếp thứ hai là VinFast VF 5 với 4.265 xe, trong khi Limo Green đứng thứ ba với 4.203 xe. Ở vị trí thứ tư, VinFast VF 6 đạt 1.256 xe, đây cũng là mẫu xe điện thứ tư của thương hiệu Việt góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Đáng chú ý nhất ở nhóm xe động cơ đốt trong là Mitsubishi Triton. Mẫu bán tải đạt 1.143 xe, vươn lên vị trí thứ 5 toàn thị trường và vượt qua Ford Ranger, mẫu xe vốn thường xuyên dẫn đầu phân khúc bán tải. Ranger tháng này chỉ đạt 729 xe, đứng thứ 10.

Trong khi đó, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm đầu với 1.092 xe, xếp thứ 6. Toyota Yaris Cross đạt 920 xe, đứng thứ 7, còn VinFast VF 8 đạt 834 xe, đứng thứ 8. Khép lại top 10 là Toyota Innova Cross với 829 xe và Ford Ranger với 729 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: