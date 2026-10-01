iCaur V27 sắp bán tại Việt Nam có thêm bản pin lớn, chạy điện 300km

iCaur V27, còn được gọi là iCar V27 tại Trung Quốc, thuộc nhóm SUV cỡ trung - lớn với thiết kế vuông vức, gợi liên tưởng đến Land Rover Defender. Phiên bản Long-Range Edition sử dụng bộ pin 51,2 kWh, tăng 49,3% so với loại 34,3 kWh đang được trang bị trên các phiên bản hiện tại.

Theo công bố của Chery, xe có thể di chuyển tối đa 300 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 215 km theo WLTP. Trong khi đó, các phiên bản hiện hành chỉ đạt 200-210 km CLTC, tùy cấu hình dẫn động. Như vậy, bản Long-Range Edition có thể tăng thêm khoảng 90-100 km phạm vi hoạt động thuần điện.

Bộ pin mới hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp từ 30% lên 80% trong 17 phút. Công suất cấp điện cho các thiết bị bên ngoài thông qua hệ thống V2L cũng được nâng từ 3,3 kW lên 6 kW.

Dù thay đổi bộ pin, hệ truyền động của V27 Long-Range Edition vẫn giữ nguyên cấu hình EREV. Xe sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động 4 bánh, cho tổng công suất 449 mã lực. Động cơ xăng tăng áp 1.5L đảm nhiệm vai trò máy phát điện, với hiệu suất nhiệt tối đa được Chery công bố ở mức 45,79%.

Kích thước xe không thay đổi so với các phiên bản hiện hành. V27 có chiều dài 4.909 mm, tăng lên 5.055 mm nếu tính cả lốp dự phòng phía sau, rộng 1.976 mm, cao 1.894 mm và chiều dài cơ sở 2.910 mm. Xe sử dụng kết cấu thân liền khối (unibody), đi kèm góc tiếp cận 24 độ, góc thoát 23 độ và khả năng lội nước sâu 600 mm.

Khoang cabin tiếp tục được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295P cùng trợ lý giọng nói tích hợp mô hình AI DeepSeek. Ở phiên bản cao cấp Falcon 700, xe có thêm LiDAR đặt trên nóc và chip Horizon Robotics Journey 6P, phục vụ các tính năng hỗ trợ lái và điều hướng trên đường đô thị, cao tốc.

Tại Trung Quốc, iCar V27 hiện được bán với ba phiên bản, giá từ 169.800 nhân dân tệ (~658 triệu đồng). Bản cao cấp Falcon 700 có giá 196.800 nhân dân tệ (~763 triệu đồng).

Đáng chú ý, iCaur V27 đã xuất hiện tại Việt Nam và dự kiến được đưa về thị trường trong thời gian tới. Trước đó, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam từng hé lộ mức giá quy đổi dự kiến cho phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV này vào khoảng 2,2 tỷ đồng.