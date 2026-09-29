Xe hybrid ưu đãi mạnh trong tháng, cơ hội mua xe giá tốt cho khách hàng Việt

Xu hướng chuyển dịch sang xe hybrid tại Việt Nam ngày càng rõ rệt. Nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí vận hành và hạn chế phát thải, các dòng xe như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry, Honda CR-V hay Suzuki XL7 Hybrid đang ghi nhận sức mua ổn định.

Trong số này, Honda CR-V e:HEV RS là mẫu xe được quan tâm nhiều. Dù không được hưởng ưu đãi chính hãng, một số đại lý vẫn áp dụng khuyến mãi lên tới 150 triệu đồng (60 triệu giảm giá trực tiếp và 90 triệu bằng gói phụ kiện) cho khách mua xe.

Nhờ đó, giá thực tế của mẫu xe này chưa đến 1,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết 1,259 tỷ đồng. Tuy nhiên, CR-V e:HEV RS vẫn thuộc nhóm C-CUV có giá cao nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C, thậm chí cao hơn một số phiên bản của các mẫu D-SUV/CUV như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Trong tháng 8 này, Toyota cũng có chính sách ưu đãi mạnh tay cho bộ đôi Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV. Cụ thể, xe được ưu đãi lần lượt là 46 và 38 triệu đồng (tương đương 50% lệ phí trước bạ). Mẫu xe “hot” nhất phân khúc Toyota Innova Cross HEV không nằm trong diện ưu đãi chính hãng nhưng tại đại lý vẫn được ưu đãi từ 30 - 40 triệu, đưa giá thực tế xuống khoảng 965 - 975 triệu đồng.

Toyota cũng có chính sách ưu đãi mạnh tay cho bộ đôi Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV.

Với doanh số 1.631 xe trong 7 tháng, Innova Cross HEV tiếp tục giữ ngôi vương trong nhóm hybrid. Suzuki XL7 Hybrid cũng gây chú ý khi được hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi tiền mặt khoảng 60 triệu đồng trong tháng 8. Sau ưu đãi, giá thực tế của xe chỉ còn 540 triệu đồng. Mẫu xe này hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Innova Cross HEV trong nhóm xe hybrid 7 chỗ.

Những chương trình ưu đãi trong tháng 8 không chỉ giúp giảm bớt chi phí mua xe, mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với dòng xe tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để người dùng Việt cân nhắc chuyển sang dòng xe xanh, bắt kịp xu hướng tiêu dùng bền vững.