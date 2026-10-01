Yamaha PG-1 bản đặc biệt trình làng, trang bị "full giáp" ngay từ nhà máy

Vốn là mẫu xe số offroad có được sự quan tâm của nhiều khách hàng, ở phiên bản Special Edition 2026 vừa trình làng, PG-1 được hãng xe Nhật bổ sung nhiều trang bị đáp ứng nhu cầu di chuyển trên địa hình đặc biệt hoặc chở theo hành lý.

Ở phía trước, PG-1 Special Edition được bổ sung bộ bảo vệ tay lái, giúp hạn chế tác động từ cành cây, đá hoặc các vật thể bên ngoài trong quá trình di chuyển. Khu vực phía dưới cũng có thêm tấm bảo vệ chân, trong khi động cơ được bảo vệ bởi hệ thống khung ống kim loại. Yamaha đồng thời trang bị cho xe một tấm chắn gầm bằng kim loại, đồng thời bổ sung baga phía sau và giá chở đồ phía trước.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên PG-1 Special Edition nằm ở hệ thống phanh. Xe được trang bị phanh đĩa trước đường kính 245 mm đi kèm ABS, tăng khả năng kiểm soát trong những tình huống phanh gấp hoặc khi mặt đường có độ bám thấp. Trang bị này cũng tạo ra khác biệt đáng kể so với PG-1 dành cho thị trường Malaysia, bởi phiên bản tại Malaysia không được trang bị ABS.

Về thiết kế tổng thể, PG-1 Special Edition vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng PG-1. Chiếc xe có vóc dáng nhỏ gọn, khoảng sáng và cấu trúc phù hợp với một mẫu crossover thiên về khả năng sử dụng linh hoạt. Yamaha không thay đổi đáng kể phần thân vỏ hay hệ thống cơ khí mà tập trung bổ sung trang bị nhằm tăng tính thực dụng và khả năng bảo vệ xe.

Sức mạnh của PG-1 đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 114 cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,0 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 4 cấp sử dụng ly hợp ly tâm.

Xe sử dụng bộ vành 16 inch cùng lốp kích thước 90/100 ở cả bánh trước và bánh sau. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Bình xăng dung tich 5,1 lít đảm bảo cho các hành trình xa, đồng thời cụm đồng hồ analog với giao diện dễ nhìn giúp người lái thuận tiện kiểm soát các chế độ xe dễ dàng hơn.

Tại thị trường Thái Lan, PG-1 Special Edition chưa được công bố giá bán. Hiện mẫu xe số này đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 30,5 - 35,3 triệu đồng tùy phiên bản.