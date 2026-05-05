5 mẫu xe cổ điển có thể trở thành xe hot rod cực "chất"

Thế giới hot rod từ lâu đã hình thành nên cả một hệ thống thuật ngữ quen thuộc mà dân mê xe thường xuyên sử dụng. Những khái niệm này xuất hiện xuyên suốt trong thú chơi xe và dùng để mô tả các kỹ thuật độ xe cũng như các bộ phận được thay đổi trên những chiếc xe cổ. Nhưng chính xác thì “hot rod” là gì?

Phần lớn chúng ta đều có một hình dung điển hình về hot rod - thường là một chiếc coupe hoặc roadster Ford 1932 Coupe được tùy chỉnh, sơn họa tiết ngọn lửa và trang bị động cơ V8 gầm rú dưới nắp capo. Dù đó là hình ảnh truyền thống, khái niệm hot rod ngày nay đã mở rộng đáng kể, bao trùm nhiều dòng xe được độ lại nhằm tăng hiệu suất lẫn phong cách.

Một số người theo trường phái “thuần túy” có thể cho rằng hot rod chỉ nên là những chiếc xe Mỹ trước thập niên 1940 được lược bỏ tối đa và độ lại, nhưng thực tế hiện nay khái niệm này linh hoạt hơn rất nhiều. Từ xe cơ bắp thập niên 1970, xe đua NHRA cho tới cả xe nhập khẩu đều có thể trở thành hot rod. Chính sự cởi mở này đã làm nên sức hấp dẫn của thú chơi. Dưới đây là 5 mẫu xe cổ độc đáo, giá hợp lý và mang tiềm năng lớn để trở thành những bản hot rod khác biệt, với trọng tâm là các mẫu xe trước thập niên 1960 nhằm giữ đậm chất cổ điển.

1. Chevrolet Corvair

Chiếc Corvair của thập niên 1960 là một trong những mẫu xe độc đáo nhất từng được General Motors sản xuất. Trong khi đa số xe Chevrolet thời đó dùng động cơ V8 đặt trước và dẫn động cầu sau, Corvair lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Được thiết kế để cạnh tranh với Volkswagen Beetle, Corvair sử dụng bố trí động cơ đặt sau, làm mát bằng không khí, nhưng với động cơ flat-six thay vì 4 xi-lanh như Beetle. Kết quả là một mẫu xe Mỹ mang cảm giác lái “châu Âu”, thậm chí đôi khi được gọi là “Porsche giá rẻ”.

Về ngoại hình, Corvair có thiết kế rất riêng, đặc biệt là thế hệ thứ hai với dáng thể thao hơn và hệ thống treo sau độc lập cải tiến. Khi độ hot rod, chủ sở hữu có thể nâng cấp động cơ nguyên bản hoặc táo bạo hơn với hoán đổi sang động cơ V8, thậm chí cấu hình đặt giữa (mid-engine) kiểu LS swap. Ngoài ra, Chevrolet còn sản xuất cả phiên bản van và bán tải Corvair, mở ra thêm nhiều ý tưởng độ độc đáo.

2. Nash Metropolitan

Các mẫu xe của AMC từ lâu bị đánh giá thấp trong giới xe cơ bắp và điều tương tự cũng xảy ra với tiềm năng hot rod của chúng - đặc biệt là các sản phẩm Nash và Rambler giai đoạn 1950–1960.

Nash Metropolitan là một mẫu xe nhỏ gọn, dễ thương và rất dễ nhận diện, dù không phải ai cũng biết tên. Đây là sản phẩm “lai” Anh–Mỹ: được thiết kế và bán tại Mỹ bởi Nash (sau này sáp nhập với Hudson để thành lập AMC năm 1954), nhưng sản xuất tại Anh với động cơ 4 xi-lanh của Austin.

Ngay cả khi để nguyên bản, Metropolitan đã rất bắt mắt, nhưng nó cũng là nền tảng tuyệt vời cho việc độ hot rod. Điểm cộng lớn là giá xe vẫn tương đối dễ tiếp cận so với mặt bằng xe cổ, giúp người chơi bắt đầu dự án mà không cần chi quá nhiều tiền.

Một số bản độ đã rất “khủng”, từ việc lắp động cơ V8 cỡ lớn cho tới sử dụng động cơ 4 xi-lanh mạnh mẽ như Honda K20. Năm 2019, một bản Metropolitan độ công phu đã giành giải Hot Wheels Legends Tour và được sản xuất thành xe đồ chơi.

3. Ford Econoline Pickup

Những chiếc bán tải cổ thập niên 1960 ngày càng được săn đón, thậm chí có lúc còn vượt giá các mẫu sedan cùng thời. Trong số đó, Ford Econoline là một lựa chọn đặc biệt nếu bạn muốn khác biệt.

Ra mắt năm 1961, Econoline có thiết kế khác thường do dựa trên nền tảng xe van. Động cơ được đặt giữa hai ghế trước thay vì dưới nắp capo, giúp tối ưu không gian hàng hóa. Phiên bản bán tải chỉ được sản xuất đến năm 1967, nhưng thiết kế độc đáo đã tạo nên một cộng đồng người hâm mộ riêng.

Nguyên bản xe chỉ có động cơ I6 nhưng việc hoán đổi sang V8 rất phổ biến, từ động cơ Ford đến General Motors. Một số bản độ còn đặt động cơ V8 siêu nạp ngay trên thùng xe, tạo nên ngoại hình cực kỳ ấn tượng. Nếu muốn lựa chọn tương tự, khách hàng có thể cân nhắc Dodge A100 cùng thời.

4. Toyota Crown

Liệu hot rod cổ điển có nhất thiết phải là xe Mỹ? Toyota Crown chứng minh điều ngược lại. Ra mắt từ giữa thập niên 1950, đây là mẫu xe đầu tiên của Toyota được bán tại Mỹ.

Các phiên bản Crown đời đầu mang thiết kế đậm chất xe Mỹ cùng thời, nên rất phù hợp khi độ theo phong cách hot rod. Xe có nhiều biến thể thân xe như coupe, wagon và cả bán tải, tương tự phong cách El Camino hay Ranchero.

Dù khá hiếm tại Mỹ, Crown lại có cộng đồng độ xe mạnh tại Nhật Bản, nơi xe thường được biến tấu theo phong cách hot rod Mỹ. Người chơi có thể hoán đổi sang động cơ V8 Mỹ, hoặc giữ “chất Toyota” với động cơ 2JZ I6 hoặc V8 1UZ-FE hiện đại.

5. Pontiac Tempest 1961 (1961–1963)

Pontiac Tempest thường được biết đến là nền tảng của mẫu GTO huyền thoại, nhưng điều đó chỉ xảy ra từ năm 1964. Thế hệ đầu (1961–1963) là một mẫu xe hoàn toàn riêng biệt và chính sự khác biệt này khiến nó trở thành ứng viên thú vị cho hot rod.

Giống Corvair, Tempest được phát triển để cạnh tranh với Volkswagen Beetle nhưng vẫn giữ cấu hình động cơ trước, làm mát bằng nước và dẫn động cầu sau. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống transaxle phía sau và động cơ 4 xi-lanh độc đáo thực chất là “một nửa” của động cơ V8 389 ci của Pontiac.

Ngoài ra, xe còn có tùy chọn động cơ V8 nhôm của Buick và V8 326 ci của Pontiac vào năm 1963. Kích thước nhỏ gọn và thiết kế khác biệt giúp Tempest trở thành nền tảng linh hoạt cho cả xe đường phố lẫn xe đua, dù nguồn phụ tùng không phong phú như các mẫu Pontiac khác.