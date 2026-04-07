Từ Honda Cub 'đồng nát' thành xe chơi phố phong cách bánh béo cực chất

Những năm gần đây, phong trào phục dựng và nâng cấp các dòng xe máy cũ, đặc biệt là Honda Cub khá thịnh hành. Thay vì giữ nguyên trạng như xe cổ, nhiều người chơi lựa chọn “lên đời” chiếc Cub cũ nát thành phiên bản mang phong cách hiện đại hơn, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn giữ được chất riêng. Từ những chiếc xe đã xuống cấp, thậm chí được mua lại dạng “đồng nát” chỉ vài triệu đồng, sau khi qua tay thợ có thể trở thành một bản độ hoàn toàn khác biệt.

Mới đây, một chiếc Cub độ từ xưởng độ của anh Trần Quang Tân (Tiktoker Tân Xe hay, ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) gây thu hút các dân chơi bởi độ đẹp, độc lạ.

Bản độ Cub bánh béo gây ấn tượng mạnh.

Chia sẻ với vietNamNet, anh Tân cho biết, nền tảng ban đầu là chiếc Honda Cub 81 đời 1990, tình trạng cũ kỹ, nhiều chi tiết đã hao mòn theo thời gian. Sau quá trình làm lại kéo dài khoảng 6-10 ngày, chiếc xe được “lột xác” theo phong cách street, tập trung vào khả năng vận hành và diện mạo khác biệt.

Chiếc Honda Cub 81 đời 1990 lúc còn nguyên bản

Ở bản nguyên bản, chiếc Cub cũ mang dáng vẻ đặc trưng: thân xe nhỏ gọn, bánh mảnh, yên liền và động cơ 50cc. Tuy nhiên, sau khi được nâng cấp, hầu hết chi tiết của xe đã được thay đổi. Dễ nhận thấy nhất là bộ bánh béo kích thước 90/110-16, khiến tổng thể xe trông chắc chắn hơn. Để lắp được bộ bánh này, phần khung, đặc biệt là càng trước và càng sau, phải gia công lại hoàn toàn, đây cũng là công đoạn khó nhất trong quá trình độ xe.

Ngoại hình xe "lột xác" toàn diện.

Phần đầu xe được làm lại theo hướng đơn giản hơn với ghi đông trần, bỏ bớt các chi tiết nhựa. Cụm đèn vẫn giữ kiểu dáng cổ điển nhưng được tinh chỉnh lại, kết hợp cùng hai đèn xi-nhan rời tạo cảm giác gọn gàng. Phía trước có thêm giá chở đồ kim loại, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Thân xe được sơn lại với phối màu trắng hồng, đi kèm logo Honda và một số chi tiết trang trí. Yên xe tách rời, bọc lại bằng chất liệu mới, đồng màu với thân, tạo sự đồng nhất. Phía sau có thêm túi đựng đồ gắn cố định, tăng tính tiện dụng.

Xe được nâng cấp với nhiều đồ chơi hàng hiệu đắt tiền.

Về vận hành, chiếc Cub được nâng cấp từ động cơ 50cc nguyên bản lên dung tích 100cc, vẫn là máy xăng 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, đi kèm hộp số côn tự động 4 cấp. Xe được bổ sung đề điện để thuận tiện sử dụng. Theo chia sẻ từ xưởng, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2,2 lít/100 km.

Hệ thống treo cũng được thay đổi với phuộc trước dạng giò gà và phuộc sau YSS, giúp xe vận hành ổn định hơn khi đi phố hoặc đường xấu. Tổng khối lượng xe sau khi hoàn thiện khoảng 86 kg, không chênh lệch quá nhiều so với nguyên bản.

Chi phí để hoàn thiện một bản độ như vậy dao động khoảng 18-20 triệu đồng, cao gấp 3 đến 4 lần so với giá mua xác xe ban đầu. So với việc mua một mẫu xe mới, mức chi này không quá cao, nhưng đổi lại là một chiếc xe mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.