Top sedan hạng B đáng mua hiện nay, giá niêm yết từ 418 triệu đồng

Toyota Vios

Toyota Vios 2026 có giá niêm yết từ 458 triệu đồng, sở hữu thiết kế giàu cảm xúc cùng công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao, mang lại nguồn cảm hứng khám phá mọi hành trình. Kế thừa thành công từ phiên bản trước, mẫu xe này tiếp tục được cải tiến để nâng cao giá trị trong từng chuyển động. Diện mạo mới hiện đại, tiện ích được nâng cấp và khả năng vận hành mạnh mẽ giúp Vios đáp ứng vượt kỳ vọng trong phân khúc sedan hạng B. Xe được sản xuất tại Việt Nam với ba phiên bản: 1.5G CVT, 1.5E CVT và 1.5E MT. Không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị hiện đại mang lại sự thoải mái cho cả gia đình.

Vios 2026 sử dụng động cơ 2NR-FE, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.496 cc, cho công suất tối đa 79 kW tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp hộp số tự động hoặc số sàn linh hoạt. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dầm xoắn giúp xe vận hành ổn định. Trang bị phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa đặc phía sau, đi cùng mâm đúc và lốp 185/60R15. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm, khoảng 7,74 L/100 km trong đô thị và 4,85 L/100 km ngoài đô thị.

Mazda 2

Mazda 2 Sedan 2026 giá niêm yết từ 418 triệu đồng, là dòng sedan hạng B mang ngôn ngữ thiết kế Kodo trứ danh với những đường nét trau chuốt, tinh tế và bề mặt mềm mại thay cho các đường gân hầm hố. Xe có kích thước 4.340 x 1.695 x 1.470 mm cùng khoảng sáng gầm 140 mm, phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị. Mẫu sedan này có bốn màu ngoại thất gồm đỏ, trắng, xanh và nâu, tạo sự lựa chọn đa dạng cho người dùng. Xe được trang bị hệ thống đèn LED thông minh, đèn thích ứng ALH, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện cùng nhiều công nghệ hiện đại.

Không gian nội thất thiết kế sang trọng, bố cục đối xứng hướng trục mang lại cảm giác cân bằng và tiện dụng. Phiên bản 2026 cung cấp ba tùy chọn màu nội thất gồm nâu, xám xanh và đen. Hệ thống tiện nghi nổi bật với ghế da, nút bấm khởi động, màn hình 7 inch, Mazda Connect, HUD và dàn âm thanh 6 loa. Xe tích hợp gói an toàn i-Activsense cùng các tính năng như ABS, EBD, BA, DSC, TCS, camera và cảm biến lùi giúp tăng độ an toàn khi vận hành. Nền tảng Skyactiv kết hợp động cơ Skyactiv-G 1.5L và G-Vectoring Control Plus mang lại khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu chỉ từ 4,18L/100 km đường trường. Hàng loạt cải tiến về khung gầm, treo, lốp và truyền động giúp xe giảm ồn, tăng độ êm ái và mang lại cảm giác lái “Jinba Ittai” hài hòa, linh hoạt.

Honda City

Honda City 2026 có giá 499 triệu đồng cho bản G, 539 triệu đồng cho bản L và 569 triệu đồng cho bản RS, giữ nguyên so với đời trước dù đã nâng cấp nhiều trang bị. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ. Xe có kích thước 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm, riêng bản RS dài 4.589 mm. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong mới, cản trước thể thao hơn và đèn LED trên bản RS kèm đèn sương mù. Thân xe trang bị mâm 15 inch cho bản G và 16 inch cho bản L, RS, đi kèm lốp 185/60 hoặc 185/55 tùy phiên bản. Phần đuôi được tinh chỉnh với cản sau mới, bổ sung khuếch tán gió và đèn phản quang.

Nội thất được hoàn thiện cao cấp hơn, ghế da trên bản L và RS, cùng điều hòa tự động, cửa gió sau và hệ thống âm thanh 8 loa. Khoang hành khách rộng rãi hàng đầu phân khúc, mang lại sự thoải mái trên các hành trình dài. Xe sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT mượt mà. Honda City 2026 còn được trang bị gói an toàn Honda Sensing trên cả ba phiên bản cùng các tính năng như ABS, EBD, cân bằng điện tử, trong đó bản RS có 6 túi khí còn bản G và L có 4 túi khí.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 giá niêm yết từ 436 triệu đồng, là mẫu sedan hạng B thế hệ mới với thiết kế đột phá, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh, nhanh chóng thu hút người dùng Việt. Xe được phát triển theo triết lý “Sensuous Sportiness”, nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED sắc sảo và dải đèn DRL chữ L cá tính. Các đường gân dập nổi kéo dài cùng bộ mâm 16 inch giúp ngoại hình thêm mạnh mẽ và thể thao. Đuôi xe được làm mới với cụm đèn LED nối liền tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng.

Nội thất mang phong cách tối giản, sang trọng với màn hình trung tâm 10,25 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và vật liệu cao cấp. Ghế da, điều hòa hai vùng, cửa sổ trời và sạc không dây mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt phân khúc. Xe còn có nhiều tiện ích như chìa khóa thông minh, gạt mưa tự động, gương chống chói, âm thanh 6 loa và camera lùi. Hyundai Accent 2026 sử dụng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT tiết kiệm nhiên liệu khoảng 5,3L/100 km. Khả năng cách âm được cải thiện cùng hệ thống treo tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và linh hoạt. Về an toàn, xe trang bị gói Hyundai SmartSense với nhiều tính năng như cảnh báo va chạm, giữ làn, điểm mù và 6 túi khí, tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.