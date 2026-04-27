5 mẫu xe gầm cao giá 300 triệu: 'Tiền ít thịt nhiều' cho người lần đầu mua ô tô

Trong bối cảnh đầu giá xe mới liên tục được điều chỉnh giảm mạnh để kích cầu, xả hàng tồn, thị trường xe cũ cũng hạ nhiệt theo, mở ra nhiều cơ hội cho người mua.

Đáng chú ý, chỉ với ngân sách dưới 300 triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận không ít mẫu SUV/crossover đã qua sử dụng còn đẹp, chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn công việc.

Dưới đây là 5 mẫu xe cũ gầm cao đang có giá trên dưới 300 triệu đồng, phù hợp với người lần đầu tiên mua ô tô:

1. Honda CR-V đời 2011-2012

Honda CR-V thế hệ thứ 3 (2008-2012) được nhiều thế hệ người Việt yêu thích bởi kiểu dáng thời trang, nội thất rộng rãi, động cơ 2.0L và 2.4L mạnh mẽ. Hiện, trên thị trường ô tô cũ, những chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2011-2012 đang có giá khoảng 270-320 triệu đồng, trong đó phiên bản 2.4L có giá cao hơn bản 2.0L khoảng 30-40 triệu.

- Ưu điểm: Xe thương hiệu Nhật Bản bền bỉ, ít hỏng vặt. Có hai tuỳ chọn động cơ 2.0L tiết kiệm hoặc 2.4L mạnh mẽ. Không gian rộng rãi, phù hợp với gia đình 4-5 người.

- Nhược điểm: Đời xe khá sâu, kiểu dáng có phần kém hiện đại. Giá cao hơn so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

2. Hyundai Tucson đời 2012-2013

Hyundai Tucson là mẫu crossover 5 chỗ cỡ trung bán chạy tại Việt Nam. Ở thế hệ thứ hai của mình (2011-2015), Tucson được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trong đó từ 2013-2014 xe được nâng cấp nhẹ giữa vòng đời. Tại thị trường ô tô đã qua sử dụng, Tucson đời 2012-2013 (form cũ) có giá khoảng 290-330 triệu đồng, trong đó bản máy dầu có giá cao hơn máy xăng.

- Ưu điểm: Xe nhập khẩu nguyên chiếc, có độ bền bỉ và giữ giá tốt. Kiểu dáng mềm mại với thiết kế "điêu khắc dòng chảy" dù nhiều người cho là hơi nữ tính. Xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu (đặc biệt là bản máy dầu); chi phí sửa chữa, bảo dưỡng khá rẻ.

- Nhược điểm: Xe đã sử dụng 13-14 năm nên có nhiều lỗi vặt, cần chăm sóc kỹ. Độ cách âm của xe chưa thực sự tốt.

3. Mitsubishi Outlander Sport đời 2011-2012

Cùng phân khúc crossover cỡ C nhưng Mitsubishi Outlander có cấu hình 5+2 chỗ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản trong giai đoạn đầu phân phối tại Việt Nam. Tương tự các đối thủ như Honda CR-V hay Tucson, giá bán Outlander đời này trên thị trường xe cũ hiện dao động khoảng 280-330 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng xe.

- Ưu điểm: Xe nhập khẩu Nhật Bản, có độ bền cao, vận hành ổn định và lành tính. Không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi dù hàng ghế thứ 3 hơi nhỏ. Hệ dẫn động AWD trên phiên bản cao giúp xe linh hoạt hơn khi đi đường xấu.

- Nhược điểm: Thiết kế không thực sự nổi bật so với các đối thủ cùng thời. Trang bị tiện nghi ở mức cơ bản, thiếu nhiều công nghệ hiện đại.

4. Ford EcoSport đời 2015-2016

Ford EcoSport là mẫu xe khai phá phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam, đặt nền móng cho một phân khúc được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại. Hiện nay, trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, một chiếc EcoSport đời đầu 2015-2016 đang được rao bán với giá trên dưới 300 triệu đồng tuỳ phiên bản và tình trạng xe.

- Ưu điểm: Xe SUV cỡ B gầm cao, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp đường phố Việt Nam. Dù sử dụng hơn 10 năm nhưng xe sở hữu form dáng và nhiều tiện ích hiện đại. Động cơ 1.5L bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

- Nhược điểm: Không gian nội thất khá chật so với các mẫu xe gầm cao khác, độ cách âm chưa tốt ở tốc độ cao; cửa cốp mở ngang thay vì mở lên, gây bất tiện khi đỗ xe ở nơi chật hẹp trong đô thị.

5. MG ZS 2020-2021

Mẫu crossover cỡ B của thương hiệu MG ZS mới ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2020 dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan. Trên thị trường, một chiếc MG ZS đã qua sử dụng khoảng 5 năm đang có giá khoảng 300-340 triệu đồng tuỳ phiên bản.

- Ưu điểm: Xe đời mới, thiết kế đẹp mắt, trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại, chi phí sử dụng hợp lý.

- Nhược điểm: Xe có một số lỗi vặt, nhất là về phần điện, điều hòa kém mát. Ngoài ra, yếu tố về thương hiệu cùng hệ thống bảo hành bảo dưỡng của MG còn nhiều hạn chế hơn những hãng xe lâu đời khác.