Đây là 5 mẫu xe hybrid bán nhiều nhất thị trường Việt năm 2025

Năm 2025, phân khúc xe hybrid tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh và trở thành một trong những mảng phát triển nhanh nhất trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong kết hợp điện. Theo thống kê từ nhiều nguồn thị trường, chỉ riêng Toyota đã bàn giao khoảng 8.474 xe hybrid trong năm 2025, tăng 58% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của dòng xe này tại Việt Nam.

Xét theo nhóm sản phẩm chủ lực, 5 mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường năm 2025 gồm Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid, Honda CR-V e:HEV và Toyota Camry HEV.

Tổng thể toàn thị trường, doanh số hybrid năm 2025 ước đạt trên 10.000 xe, tăng mạnh so với giai đoạn trước nhờ xu hướng tiêu dùng chuyển dần sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Toyota vẫn là hãng thống trị phân khúc này, khi thường xuyên chiếm hơn một nửa doanh số hybrid bán ra theo từng giai đoạn trong năm.

Sự tăng trưởng của xe hybrid cũng phản ánh thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, khi dòng xe này được xem là bước chuyển tiếp hợp lý giữa xe xăng truyền thống và xe thuần điện. Nhờ ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, không phụ thuộc hạ tầng sạc và chi phí sử dụng dễ tiếp cận hơn xe điện, hybrid được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong vài năm tới.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025