Top 5 xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 6/2026

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 31.104 xe trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng 5/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, giảm khoảng 7,94% so với tháng 5/2026 (19.503 xe). TC Group công bố doanh số bán hàng tháng 6/2026 đạt 3.746 xe, giảm khoảng 4,46% so với tháng trước đó (3.921 xe).

Nhóm xe gầm cao bán chạy nhất tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của xe điện VinFast. VF 3 là cái tên bán chạy nhất thị trường với 3.550 xe giao đến khách hàng. Xếp sau là VinFast VF 5 với 3.364 xe. Đứng thứ ba là VF 6 với 2.988 xe và thứ tư là VF 7 với 1.437 xe. Như vậy, hãng xe Việt đã chiếm trọn tới 4 vị trí dẫn đầu phân khúc. Vị trí còn lại thuộc về mẫu xe động cơ đốt trong Toyota Yaris Cross với doanh số 1.206 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: