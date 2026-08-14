Ducati Monster 2026 lột xác, mạnh 111 PS và nhẹ hơn thế hệ cũ

Phiên bản Monster+ được trang bị thêm kính chắn gió nhỏ phía trước và ốp yên hành khách phía sau, tạo sự khác biệt về ngoại hình so với phiên bản tiêu chuẩn.

Monster 2026 sở hữu thiết kế bình xăng mới, được Ducati mô tả theo phong cách “bison-back”. Hai bên thân xe cũng được thiết kế lại, kết hợp logo Monster kích thước lớn hơn. Hệ thống ống xả kép là một trong những điểm mới trên thế hệ này. Cụm đèn pha LED được thiết kế lại, đi cùng dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) có giao diện mới.

Xe tiếp tục sử dụng khung sườn monocoque, trong đó động cơ là một phần của kết cấu chịu lực. Hệ thống treo trước và sau sử dụng linh kiện Showa, trong khi hệ thống phanh do Brembo cung cấp. Phía trước là cùm phanh M4.32 kết hợp hai đĩa phanh đường kính 320 mm. Monster 2026 sử dụng lốp Pirelli Diablo Rosso IV.

Chiều cao yên được hạ 5 mm, xuống còn 815 mm. Trọng lượng khô của xe cũng giảm 4 kg, còn 175 kg. Đây là lần đầu tiên Ducati Monster được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa khóa. Quickshifter hai chiều và hệ thống kiểm soát hành trình cũng được cung cấp tiêu chuẩn.

Về điện tử, Monster 2026 được trang bị cảm biến quán tính IMU 6 trục, hỗ trợ các tính năng như ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu và kiểm soát phanh động cơ. Xe sử dụng màn hình TFT 5 inch và có bốn chế độ lái.

Cung cấp sức mạnh cho Ducati Monster 2026 là động cơ V2 dung tích 890 cc hoàn toàn mới, cũng được sử dụng trên Panigale V2 và Multistrada V2. Động cơ sản sinh công suất tối đa 111 PS và mô-men xoắn cực đại 91,1 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp.

Tại Ấn Độ, Ducati Monster thế hệ mới có giá từ 1.390.900 rupee, tương đương khoảng 380 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Monster+ có giá 1.434.000 rupee, tương đương khoảng 392 triệu đồng.