Đây là mẫu xe Hàn được ví như ‘thỏi nam châm’ hút người hâm mộ

KIA Seltos 2026 là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hạng B hút khách hiện nay, có giá niêm yết dao động từ 599-799 triệu đồng. Là dòng xe SUV phổ thông, Seltos không tránh khỏi những hạn chế. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có nhiều điểm nổi bật, tạo sức hút với người hâm mộ.

Trước tiên, dòng SUV từ Hàn Quốc này tạo ấn tượng với diện mạo hào nhoáng, quyến rũ và đậm chất SUV nhờ thiết kế mạnh mẽ, thể thao. Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và dải LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi, viền chrome và ốp vòm bánh năng động, đi cùng 9 tùy chọn màu sắc đa dạng.

Phần đuôi xe khỏe khoắn với cụm đèn hậu hai mảnh, cản xe góc cạnh và ống xả đôi thể thao. Bộ mâm thiết kế mới vừa hiện đại vừa giữ được nét thể thao đặc trưng. Khoảng sáng gầm 190 mm giúp Seltos linh hoạt và cơ động trên nhiều điều kiện đường sá. Hệ thống chiếu sáng LED được trang bị đồng bộ từ đèn định vị, đèn pha, đèn sương mù đến đèn hậu, tăng khả năng nhận diện và tính thẩm mỹ.

Bên trong, Seltos 2026 sở hữu không gian hiện đại với cụm màn hình kỹ thuật số 10,25 inch nối liền với màn hình giải trí 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi được thiết kế ôm người, hàng ghế trước có tính năng làm mát và ghế lái chỉnh điện trên bản Premium. Không gian hàng ghế sau rộng rãi, có thể gập 60:40, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt. Xe còn nổi bật với đèn nội thất đa chủ đề, sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống âm thanh Bose 8 loa tùy phiên bản.

Về vận hành, Seltos cung cấp động cơ SmartStream 1.5L hút khí tự nhiên hoặc 1.5L tăng áp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Xe có các chế độ lái Normal, Eco, Sport cùng chế độ địa hình Ướt, Bùn và Cát, giúp người lái chủ động hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Đặc biệt, Seltos 2026 sở hữu loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi và cảnh báo mất tập trung.

Cuối cùng, KIA Selots có nhiều phiên bản lựa chọn. Trong đó, 1.5L AT là bản có giá thấp nhất, phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu, ngân sách hạn chế hoặc sử dụng chạy dịch vụ. Đổi lại mức giá dễ tiếp cận, bản 1.5L AT được lược bớt một số trang bị như đèn LED ban ngày, đèn hậu LED, đèn tự động và điều hòa tự động. Phiên bản Luxury là lựa chọn cân bằng hơn với trang bị đủ dùng, mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình nhỏ.

Tiếp theo đó là phiên bản Premium, sở hữu nhiều tiện nghi và công nghệ nổi bật như đèn trước Full-LED, màn hình 10,25 inch, 6 túi khí và cảm biến áp suất lốp. Phiên bản GT-Line là dòng sản phẩm cao cấp nhất với đầy đủ tiện nghi, công nghệ an toàn và động cơ 1.5L tăng áp mạnh mẽ.

Nhìn chung, nhờ thiết kế trẻ trung, danh sách trang bị phong phú và khả năng vận hành đa dạng, Kia New Seltos nổi bật như một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị hạng B.