Những mức phạt giao thông mới từ 15/8, cao nhất 26 triệu đồng

Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực, điều chỉnh và bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm giao thông đường bộ trong Nghị định 168/2024. Một số quy định xử phạt giao thông được điều chỉnh, bổ sung, tập trung vào các hành vi liên quan biển số, vận tải hành khách, thiết bị giám sát và an toàn khi chở trẻ em.

Phạt mới: Ôtô biển trắng thu tiền khách

Người lái ôtô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách (biển số màu trắng) nhưng chở người có thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng bị phạt 12-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Quy định nhằm xử lý tình trạng xe cá nhân hoạt động như xe kinh doanh vận tải nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Phạt mới: Không có thiết bị an toàn trẻ em

Người lái ôtô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị cảnh cáo, thay cho mức phạt 800.000-1.000.000 đồng trước đây. Quy định này không áp dụng với ôtô kinh doanh vận tải hành khách. Với lỗi để trẻ thuộc nhóm trên ngồi cùng hàng ghế với tài xế (ngoại trừ xe có hai chỗ), tài xế vẫn bị phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Phạt mới: Không lắp camera khoang hành khách (từ 2029)

Nghị định cũng bổ sung chế tài đối với xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, thiết bị không hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu. Quy định này áp dụng xử phạt từ ngày 1/1/2029, mức phạt 1-2 triệu đồng. Như vậy các đơn vị kinh doanh xe vận tải hành khách dạng này sẽ có 2,5 năm để chuẩn bị cho việc trang bị camera khoang khách.

Làm lóa biển số, phạt 20-26 triệu đồng

Ở Nghị định 168/2024, mức phạt về lỗi "không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí hoặc quy cách, để biển số bị mờ, che khuất, bẻ cong hoặc tác động làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước" là 20-26 triệu với ô tô, 4-6 triệu với xe máy. Nghị định 238/2026 bổ sung vào mức phạt này lỗi "can thiệp khiến camera khó hoặc không thể nhận diện biển số", dù biển vẫn có thể nhìn rõ bằng mắt thường, ví dụ như phim phản quang, lớp phủ hoặc thiết bị gây lóa camera.

Camera "phạt nguội" lắp đặt ở nút giao Nguyễn Đức Cảnh - Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Xe hợp đồng chở khách không có tên trong danh sách

Tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bị phạt 1-2 triệu đồng nếu vi phạm quy định về hợp đồng, danh sách hành khách hoặc đón, chở người không có tên trong danh sách. So với quy định cũ, Nghị định 238/2026 làm rõ hơn trường hợp sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy nhưng thiếu hợp đồng hoặc danh sách hành khách. Mức phạt không thay đổi.

Chở vật liệu làm rơi vãi

Tài xế phương tiện chở vật liệu xây dựng, đất, đá, phế thải hoặc hàng rời không che đậy, để rơi vãi xuống đường hoặc để nước chảy xuống đường bị phạt 2-4 triệu đồng. So với Nghị định 168, quy định mới bổ sung rõ vật liệu xây dựng, bùn vào nhóm hàng hóa bị xử lý khi rơi vãi, đồng thời bỏ mô tả chi tiết về mui, bạt che chắn và không còn yêu cầu nước chảy xuống đường phải gây mất an toàn giao thông. Có nghĩa là, cứ để rơi vãi, nước chảy xuống đường, tài xế sẽ bị phạt.

Xe vận tải nội bộ không lắp camera tài xế

Tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách hoặc xe vận tải nội bộ bị phạt 3-5 triệu đồng nếu không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, thiết bị không hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu. So với quy định cũ, Nghị định 238/2026 mở rộng đối tượng áp dụng từ xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên sang cả xe vận tải nội bộ. Chủ xe là cá nhân bị phạt 5-6 triệu đồng, tổ chức 10-12 triệu đồng trong các trường hợp tương ứng.