Yaris Cross 2024 đã qua sử dụng bán lại giá rẻ: Có nên mua?

Theo khảo sát trên một số nền tảng mua bán ô tô cũ, Yaris Cross đời 2024 đang được rao bán khá phổ biến. Trong đó, phiên bản xăng được quan tâm nhiều nhờ tuổi đời xe còn tương đối mới, trong khi giá bán đã giảm đáng kể so với thời điểm mua mới.

Cụ thể, những chiếc Yaris Cross V đời 2024, có ODO khoảng 20.000-30.000 km, hiện được rao bán trong khoảng 595-605 triệu đồng. Trong khi đó, Yaris Cross HEV đời 2024 xuất hiện ít hơn trên thị trường xe cũ.

Với mức giá này, Yaris Cross 2024 đã qua sử dụng đang trở thành phương án đáng cân nhắc đối với người mua muốn sở hữu một mẫu SUV đô thị có thiết kế hiện đại, nhiều trang bị nhưng ngân sách thấp hơn đáng kể so với xe mới. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền, người mua vẫn cần đánh giá kỹ cả ưu điểm lẫn những rủi ro đi kèm.

Xe mới khoảng 2 năm, tình trạng sử dụng còn tốt

Tính đến năm 2026, những chiếc Yaris Cross đời 2024 mới chỉ có khoảng hai năm sử dụng. Nếu được vận hành, bảo dưỡng đúng cách, phần lớn xe vẫn có tình trạng tương đối tốt và chưa quá khác biệt so với xe mới về mặt trải nghiệm sử dụng.

Đáng chú ý, những chiếc xe được bảo dưỡng đầy đủ tại hệ thống đại lý chính hãng, có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng và còn thời hạn bảo hành sẽ mang lại sự yên tâm hơn cho người mua xe cũ.

Tuy nhiên, tuổi đời thấp không đồng nghĩa mọi chiếc xe đều có chất lượng tương đương. Tình trạng thực tế phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng của chủ xe trước, lịch sử va chạm, bảo dưỡng cũng như điều kiện vận hành. Vì vậy, kiểm tra xe độc lập trước khi giao dịch vẫn là bước không nên bỏ qua.

Trang bị và trải nghiệm không quá khác biệt xe mới

Toyota Yaris Cross được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 9/2023 và đến nay chưa có thay đổi lớn về sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Điều này tạo ra một lợi thế đáng kể cho người mua xe cũ đời 2024: mẫu xe đã qua sử dụng về cơ bản vẫn mang cấu hình và hệ thống trang bị tương đồng với xe đang bán mới.

Yaris Cross 2024 có cấu hình 5 chỗ ngồi, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng tích hợp các phím điều khiển. Xe sử dụng màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối USB, Bluetooth, radio AM/FM và điều khiển bằng giọng nói. Hệ thống điều hòa tự động cùng cửa gió dành cho hàng ghế sau cũng là những trang bị phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng tại Việt Nam.

Về vận hành, Yaris Cross 2024 có hai lựa chọn động cơ. Phiên bản xăng sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp hộp số D-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 90 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 79 mã lực. Tổng công suất hệ thống đạt 110 mã lực, đi cùng hộp số e-CVT và pin lithium-ion. Xe cũng có chế độ vận hành thuần điện EV trong những điều kiện phù hợp.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, Toyota Safety Sense mang đến một loạt tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến trước/sau và cảm biến áp suất lốp.

Nhờ đó, xét về trang bị và công nghệ, một chiếc Yaris Cross 2024 có tình trạng tốt vẫn có thể đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng trong những năm tới.

Có thể được "thừa hưởng" phụ kiện từ chủ xe trước

Một lợi thế khác khi mua Yaris Cross đã qua sử dụng là khả năng được bàn giao kèm nhiều phụ kiện mà chủ xe trước đã đầu tư.

Trong quá trình sử dụng, không ít chủ xe thường lắp thêm camera hành trình, thảm sàn, phim cách nhiệt, cốp điện, phụ kiện bảo vệ nội thất hoặc các trang bị tiện ích khác. Nếu những phụ kiện này vẫn ở tình trạng tốt, người mua xe cũ có thể tiếp tục sử dụng mà không phải bỏ thêm chi phí.

Tuy nhiên, người mua cũng cần phân biệt giữa phụ kiện có nguồn gốc rõ ràng và những can thiệp có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, điện tử của xe. Những hạng mục đấu nối phức tạp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định mua.

Rủi ro lớn nhất nằm ở lịch sử sử dụng

Giá bán hấp dẫn và tuổi đời còn trẻ là những điểm cộng rõ ràng, nhưng xe cũ luôn tồn tại những rủi ro mà người mua khó đánh giá chỉ bằng quan sát bên ngoài.

Một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý là lịch sử ngập nước, nhất là sau những đợt mưa lớn và ngập lụt xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua. Một chiếc xe từng ngập nước hoặc bị thủy kích có thể phát sinh nhiều vấn đề về động cơ, hệ thống điện và các thiết bị điện tử sau một thời gian sử dụng, ngay cả khi đã được sửa chữa và làm lại nội thất.

Bên cạnh đó, người mua cũng cần kiểm tra kỹ lịch sử tai nạn, tình trạng khung gầm, động cơ, hộp số, hệ thống treo, hệ thống điện và các tính năng hỗ trợ lái. ODO thấp cũng không nên được xem là yếu tố quyết định, bởi cần đối chiếu số km hiển thị với lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thực tế của xe.

Có nên mua Yaris Cross 2024 đã qua sử dụng?

Với mức giá khoảng 595-605 triệu đồng cho Yaris Cross V đời 2024 có ODO khoảng 20.000-30.000 km, mẫu xe này đang có lợi thế đáng kể về giá so với xe mới, trong khi tuổi đời chưa cao và hệ thống trang bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay.

Nếu tìm được một chiếc xe có lịch sử sử dụng rõ ràng, chưa từng ngập nước hoặc tai nạn nghiêm trọng, được bảo dưỡng đầy đủ và kiểm tra kỹ thuật đạt yêu cầu, Yaris Cross 2024 đã qua sử dụng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng muốn tối ưu chi phí mua xe.

Ngược lại, không nên vì mức giá rẻ mà bỏ qua bước kiểm tra lịch sử xe. Với ô tô đã qua sử dụng, chất lượng và nguồn gốc chiếc xe quan trọng hơn việc rẻ hơn vài chục triệu đồng. Một chiếc Yaris Cross 2024 có giá cao hơn đôi chút nhưng lịch sử minh bạch, tình trạng nguyên bản và bảo dưỡng đầy đủ có thể là lựa chọn kinh tế hơn về lâu dài.